Brasil fez acordo com México e abriu mão de candidatura a comissão da OEA

Publicações compartilhadas nas redes sociais enganam ao tratar como uma derrota do Brasil a eleição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da OEA (Organização dos Estados Americanos).

O Brasil decidiu abrir mão da candidatura de Fabio de Sá e Silva para apoiar o mexicano José Luis Caballero Ochoa, que foi eleito para o cargo. A desistência brasileira foi parte de um acordo diplomático entre os dois países, que fecharam uma aliança.

O que está circulando

Brasil abriu mão de disputa por vaga em comissão da OEA para apoiar candidato mexicano Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Publicação circula com a mensagem "O mundo já percebeu a ditadura do governo Lula. Por 23 votos a 3, o Brasil perdeu a vaga na eleição para a Comissão de Direitos Humanos da OEA". Nela há uma montagem que do presidente Lula de pé sobre o mapa do Brasil, que está pegando fogo e tem uma bandeira de fundo vermelho com uma foice e um martelo, símbolos do comunismo, fincada no território.

Por que é enganoso

Impasse entre candidatos de Brasil e México marcou eleição. A votação final aconteceu em 11 de julho em Antígua e Barbuda e definiu a renovação de três dos sete membros rotativos da CIDH. Em rodadas anteriores, Rosa Maria Payá (EUA) e Marion Bethel (Bahamas) foram escolhidos. A última vaga ficou em aberto entre o brasileiro Silva e o mexicano Ochoa, já que nenhum deles conseguiu os 18 votos (de um total de 32) necessários para a escolha.

Brasil desistiu de candidatura para apoiar o mexicano em troca de apoio futuro. Na primeira rodada de votação, Ochoa teve 17 votos, contra 16 de Silva. No segundo e no terceiro pleitos, o resultado foi de 15 votos para o brasileiro e 14 para o mexicano. Na quarta tentativa, Silva chegou a 16 votos, contra 15 de Ochoa. Houve uma reunião entre as diplomacias dos dois países para tentar resolver a questão. O México propôs que o Brasil desistisse da disputa, com a promessa de que apoiaria o candidato brasileiro na próxima eleição. A imprensa brasileiro chegou a noticias o acordo (aqui e aqui). Com isso, Ochoa foi eleito com 23 votos, com cinco em branco e três a favor de Silva, mesmo após a desistência (aqui, em inglês).

Candidato brasileiro tinha apoio de Lula. Professor e jurista, Fabio de Sá e Silva recebeu o apoio do presidente Lula, de Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, de Jorge Messias, advogado-geral da União, e do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da comissão de Relações Exteriores do Senado (aqui, aqui e aqui).

Comissão investiga violações de direitos humanos no continente. Criada em 1959, a CIDH é um órgão autônomo da OEA que cuida "da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano". O órgão tem sede em Washington (EUA) (aqui).

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

5 dicas para você não cair em fake news