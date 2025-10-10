Topo

Tagliaferro tem cautelares revogadas na Justiça, mas não pode deixar Itália

Eduardo Tagliaferro - Linkedin/Reprodução
Eduardo Tagliaferro Imagem: Linkedin/Reprodução
Saulo Pereira Guimarães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 11h44Atualizada em 10/10/2025 12h03

A Justiça da Itália revogou as medidas cautelares que estavam em vigor contra Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Com decisão, Tagliaferro está livre para circular pelo território italiano. Porém, ele segue sem poder deixar o país. A informação foi divulgada pelo advogado Eduardo Kuntz nas redes sociais e confirmada pelo UOL por meio do documento.

Ex-assessor de Moraes teve que entregar passaporte a autoridades no último dia 1º. A medida foi solicitada pelo ministro da Justiça italiano, para evitar a fuga do brasileiro do país.

Tagliaferro estava proibido de sair da região onde mora sem autorização judicial. A restrição foi determinada por um colegiado formado por três desembargadores italianos.

Prisão do ex-assessor chegou a ser solicitada, mas não foi concedida. O pedido foi feito pelo ministro da Justiça da Itália.

Esse é o primeiro passo para demonstrar que o processo de extradição é completamente viciado, desnecessário e visa, única e exclusivamente, a perseguição do senhor Eduardo Tagliaferro.
Eduardo Kuntz, advogado de Tagliaferro

Pedido de extradição

Moraes pediu a extradição dele em agosto. Como não foi condenado pela Justiça brasileira, Tagliaferro não estaria sujeito à prisão na Itália para ser extraditado, como ocorreu com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

O ex-assessor foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) após um pedido de extradição. Pedido de prisão tem relação com o risco de ele tentar escapar da ação penal no Brasil, e não somente com a extradição. Ele teria vazado informações sigilosas e tentado prejudicar as investigações envolvendo os atos golpistas de 2023.

Moraes determinou a prisão de Tagliaferro em 31 de julho. Medida foi determinada um dia após ele pedir a extradição e foi levada em consideração também pela Justiça italiana, ao decidir pelas cautelares contra o ex-assessor.

