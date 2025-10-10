Topo

Notícias

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 16,7 milhões; confira números sorteados

Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

10/10/2025 20h14

A Dupla Sena realizou hoje o sorteio do concurso 2871.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 01-08-22-31-33-35.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 27 milhões; confira dezenas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 173 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 33,5 milhões; confira números e time

No segundo sorteio, saíram os seguintes números: 05-07-14-32-33-43.

O prêmio estimado é de R$ 16,7 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

MIT se recusa a aceitar termos de financiamento da Casa Branca; outras instituições ainda avaliam

Governo Trump contradiz Moraes e diz que Filipe Martins não entrou nos EUA em 2022

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 5 milhões; veja dezenas sorteadas

De crise em crise: o que espera o Peru sob seu sétimo governo em uma década?

Militares dos EUA ampliam comando das operações antidrogas na América Latina

Dupla Sena: Aposta do PR ganha R$ 16,5 milhões; confira números sorteados

Escarlatina: por que os casos aumentam no segundo semestre e como se proteger

Prêmio da Lotomania é de R$ 480 mil; veja números sorteados

Intoxicação por metanol: Brasil tem 29 casos confirmados e 217 em investigação

Aposta do RJ acerta Quina e ganha R$ 33,1 milhões; veja dezenas sorteadas

Hamas anuncia início da ajuda a Gaza no sábado e reabertura de Rafah