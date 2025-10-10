Dólar tem movimentos contidos com mercado à espera de evento com autoridades do governo

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar oscilava entre altas e baixas ante o real nesta manhã de sexta-feira, em movimentos contidos, enquanto no exterior a moeda norte-americana demonstrava certa acomodação ante as demais divisas.

No Brasil, investidores aguardam a participação de várias autoridades do governo em evento pela manhã em São Paulo.

Às 9h47, o dólar à vista subia 0,19%, aos R$5,3857 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,11%, a R$5,4120.

No exterior, o dólar registrava perdas ante a maior parte das demais divisas, incluindo o iene e o euro, moedas que nos últimos dias foram pressionadas pelas turbulências políticas no Japão e na França.

Às 9h48 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,08%, a 99,313.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa às 10h de evento de lançamento do Novo Modelo de Crédito Imobiliário, que contará com as participações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, entre outras autoridades.

Investidores estarão atentos em especial aos discursos de Lula e Haddad, que na quinta-feira indicaram que o governo buscará alternativas para fechar as contas, após a medida provisória 1303, que tratava da taxação de aplicações financeiras, ter sido engavetada no Congresso.

Às 11h30 desta sexta-feira o Banco Central realizará leilão de 40.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 3 de novembro.