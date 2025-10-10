Topo

Direcional registra crescimento de vendas líquidas de 16% no 3º tri

10/10/2025 06h28

(Reuters) - A Direcional Engenharia disse na noite de quinta-feira que as vendas líquidas do terceiro trimestre cresceram 16% em relação ao mesmo período do ano anterior e alcançaram R$1,4 bilhão, conforme prévia operacional.

De acordo com o documento, o grupo lançou um valor geral de vendas de R$2,2 bilhões, correspondendo a um crescimento de 54% sobre o terceiro trimestre do ano passado e de 13% em relação ao segundo trimestre de 2025. De acordo com a empresa, o volume foi o maior já lançado em um único trimestre.

A empresa gerou caixa de R$114 milhões no trimestre, trazendo o montante total gerado nos primeiros nove meses do ano a R$494 milhões.

(Por Michael Susin em Barcelona, Editado por João Manuel Maurício em Gdansk)

