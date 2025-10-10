Topo

Drones e cães são usados para buscar menino que sumiu dentro de casa no PR

Arthur da Rosa Carneiro desapareceu em Tibagi, no Rio Grande do Sul - Polícia Civil do Paraná/Divulgação
Arthur da Rosa Carneiro desapareceu em Tibagi, no Rio Grande do Sul Imagem: Polícia Civil do Paraná/Divulgação
Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 14h44

Um menino de dois anos desapareceu dentro de casa em Tibagi, no interior do Paraná.

O que aconteceu

Mãe de Arthur da Rosa Carneiro contou à polícia que deixou o garoto na sala enquanto tomava banho e, ao sair do banheiro, não o encontrou mais. O desaparecimento foi reportado às autoridades na manhã de ontem.

Família mora a poucos metros do rio Tibagi e uma das hipóteses dos bombeiros é de que a criança tenha caído na água. Além de fazer buscas com barcos, as equipes usam drones com câmeras térmicas para monitorar a região.

Outra hipótese dos bombeiros é de que Arthur esteja perdido na mata. Cães farejadores são usados nas buscas e as imagens de câmeras de segurança são analisadas, informou a Polícia Civil do Paraná.

Testemunhas e familiares do menino são ouvidos pela polícia. O caso está a cargo do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas do Paraná e quem tiver informações sobre o desaparecimento pode acionar os números 190 ou (41) 32703350.

Tibagi fica a 200 km de Curitiba e tem uma população de 20 mil habitantes. As buscas na região são feitas com ajuda dos bombeiros de Telêmaco Borba, cidade vizinha.

Alerta sobre sumiço de Arthur foi emitido para redes sociais de moradores da região. A Polícia Civil emitiu um Alerta Amber para todos os que estão a um raio de 160 quilômetros de distância do ponto do desaparecimento.

Esta não é a primeira vez que o Paraná usa o alerta das redes sociais para informar sobre o desaparecimento de uma criança. Em janeiro de 2025, o rapto de uma menina de um ano e meio foi reportado pela mesma ferramenta. A criança foi encontrada bem 30 horas após ser sequestrada.

