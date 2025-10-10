Eles faturam R$ 800 mil repaginando kombis: 'Começamos para sobreviver'

Durante a pandemia, a bartender Nathália Custódio, 30, e o marido, o garçom Murillo Átilla, 32, acabaram perdendo o emprego. Para completar a renda até que conseguissem um novo trabalho, o casal decidiu vender a kombi que eles haviam transformado em motorhome. Eles só não imaginavam que isso se tornaria um modelo de negócio muito lucrativo.

Começamos o negócio como uma forma de sobreviver à pandemia. Nós tínhamos reformado a nossa kombi para que ela fosse uma casa sobre rodas, com a ideia de pegar a estrada mesmo, porque a gente sempre gostou de viajar. Na época, a gente nem cogitava que viraria uma empresa, um negócio de fato.

Nathália Custódio

O investimento inicial que o casal fez na primeira kombi foi de R$ 8 mil. Hoje, a Namu Kombi Home, empresa criada por Nathália e Murillo, já reformou mais de 200 veículos e tem clientes por todo o Brasil. E o negócio continua crescendo. "2025 tem sido o melhor ano desde que começamos. O objetivo é o faturamento de R$ 1 milhão", revela Nathália.

Construindo um negócio

Nathália conta que ela e o marido sempre gostaram da ideia de ter uma casa sobre rodas. O casal acompanhava vídeos no YouTube sobre o tema desde 2017. "Na época, quase não tinha conteúdo sobre isso. Demorou dois anos para que a gente conseguisse juntar dinheiro para comprar a nossa primeira kombi. Nós queríamos que ela tivesse a nossa cara, por isso decidimos reformar nós mesmos" explica.

"A gente era da área de restaurantes, não tínhamos experiência nenhuma sobre como transformar um veículo em motorhome. Aprendemos sobre hidráulica, elétrica, marcenaria, mecânica, tudo na prática, na raça, conforme íamos construindo a nossa kombi."

Após as primeiras vendas, o casal passou a comprar, reformar e vender kombis, uma atrás da outra. "De repente, começaram a aparecer clientes, pessoas que tinham visto uma das kombis que a gente tinha reformado e queriam uma também. Foi ali que percebemos que estava nascendo um negócio", afirma Nathália.

Nathália e Murillo contam que aprenderam a construir um motorhome "na raça" Imagem: Arquivo pessoal

Desde 2020, quando Nathália e Murillo fizeram a primeira venda, até hoje, muita coisa mudou. Os dois fundaram a Namu Kombi Home na cidade de Guarulhos, em São Paulo, e se especializaram em transformar kombis em casas sobre rodas. Os valores para quem quiser ter uma motorhome feita por eles começam em R$ 27 mil e podem chegar a mais de R$ 60 mil.

"O cliente traz a kombi para nós e a gente tem um layout padrão de montagem, mas cada projeto é único e personalizado. Tudo depende da necessidade de quem vai comprar. Tem cliente que vai morar na estrada, outros que só querem um veículo para passeio. Então a gente vai desenhando isso juntos, conforme o comprador vai dizendo o que precisa", revela Nathália.

Ela também explica que, quanto mais autonomia o veículo tiver, mais caro é o valor final. "O banheiro, por exemplo, tem como ficar dentro ou fora do veículo. A maioria escolhe fora devido ao espaço, porque temos um espaço limitado. Então a gente faz na tampa traseira, como se fosse um vaso químico portátil. Mas dá para fazer o banheiro físico também. E aí tem que ver o sistema elétrico, sistema hidráulico. Tudo isso vai influenciar no orçamento."

A empresa atende clientes de todo o Brasil, seja para fazer a montagem completa do veículo quanto para a manutenção. Hoje, eles entregam até quatro motorhomes por mês.

"Em média, demora até 90 dias para construir uma kombi zero. Se a pessoa mora, por exemplo, na Bahia, ela traz a kombi, a gente monta e depois ela volta para lá com a kombi pronta. Tem gente que traz, tem gente que manda por guincho, por cegonha", conta Nathália.

Casal personaliza as kombis de acordo com as necessidades dos clientes Imagem: Arquivo pessoal

Motorhome podcast

Entre os projetos mais inusitados feitos pela Namu Kombi Home está a montagem de uma "kombi podcast".

"O cliente trouxe essa ideia, disse que queria fazer um podcast itinerante. Ele ia passar por várias cidades, então precisava de uma cama, uma geladeira, dessa estrutura toda que a gente já entregava, mas que também fosse um podcast", explica Nathália.

Ela revela que o projeto trouxe novos desafios para a equipe. "Esse motorhome podcast precisava ter uma mesa com iluminação apropriada, as câmeras para o audiovisual, captação de som. Coisas que nunca tínhamos feito antes. Então esse foi um dos projetos bem marcantes para nós. Mas cada projeto é único, cada um traz uma história."

A gente gosta muito de pensar que cada veículo tem a sua personalidade. Assim, nós conseguimos entregar um projeto que quem olhar vai falar 'ah, essa kombi é daquela pessoa, tem a cara dela', sabe? Nathália Custódio

O casal costuma postar a reforma das kombis em motorhomes nas redes sociais. Alguns dos vídeos publicados no Instagram da empresa passam de 1 milhão de visualizações. "O que o pessoal mais gosta de ver é o antes e depois, a transformação como um todo. Essa coisa do passo a passo, e evolução do projeto, a galera gosta bastante de acompanhar", diz Nathália.

Em busca do primeiro milhão

No ano passado, a Namu Kombi Home teve um faturamento de R$ 800 mil. Em 2025, a empresa projeta chegar a R$ 1 milhão. "Quando começamos lá atrás, praticamente do zero, a gente não fazia ideia que daria tão certo. Tem sido melhor do que a gente imaginava. A empresa tem apenas quatro anos, então tem muita estrada pela frente", revela Nathália.

Atualmente, além de Nathália e Murillo, a empresa tem mais dois funcionários que trabalham na reforma das kombis —além dos fornecedores externos.