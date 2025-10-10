Topo

Defesa Civil emite alerta severo de chuva forte para capital

São Paulo, 10

10/10/2025 17h26

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu na tarde desta sexta-feira, 10, por volta das 16h45, um alerta severo para chuvas fortes na capital paulista.

Conforme o aviso, os temporais deverão atingir as zonas norte, oeste, sul e centro da cidade. Minutos depois, quem se encontra pela zona leste também recebeu o comunicado.

O alerta informa que as chuvas poderão trazer queda de raios, granizo e a passagem de ventos fortes.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo colocou, às 16h15, toda a cidade em estado de atenção para alagamentos.

Conforme o centro, o temporal que cai em São Paulo é resultado de uma "grande área de chuva" que se desloca do interior do Estado e se aproxima da capital paulista.

"A intensidade das chuvas varia entre moderada e forte e devem atingir as Zonas Sul e Oeste e se espalhar por toda a cidade", afirma o CGE.

As chuvas têm potencial para alagamentos e transbordamentos e devem atuar até o início da noite, com períodos de melhoria.

Diante dos temporais, a Defesa Civil alerta que as pessoas evitem áreas alagadas; não enfrentem enxurradas, mantenham-se afastadas de janelas; tenham cuidado em locais com histórico de deslizamentos e não se abriguem embaixo de árvores ou coberturas metálicas.

A cidades e outras partes do Estado estão sob um alerta da Defesa Civil, válido desde a última terça-feira, 7, que informa sobre a passagem de uma frente fria pelo território paulista, pancadas de chuva forte, rajadas de vento, queda de raio e de granizo. O alerta se encerra nesta sexta.

De acordo com o CGE, a tendência para os próximos dias e menos frio e a retomada do calor.

Para o sábado, 11, a previsão é de condições para chuviscos durante a madrugada, mas o sol deve aparecer entre nuvens no decorrer do dia, com a possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas devem variar entre 15°C e máximas que podem chegar aos 25°C.

No domingo, 12, as temperaturas sobem e a máxima pode chegar aos 29°C e os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 40%. "Entre o final da tarde e o decorrer da noite a nebulosidade aumenta e há previsão para chuvas isoladas e chuviscos na Grande São Paulo", informa o CGE.

