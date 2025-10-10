Nikolas: Tarcísio e Michelle aparecem bem para 2026, mas Bolsonaro decidirá

Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Ratinho Júnior são os nomes mais competitivos da direita para 2026, avaliou Nikolas Ferreira no Poder e Mercado, do Canal UOL.

O deputado destaca que apesar de, segundo ele, aparecerem bem nas pesquisas, a escolha final sobre quem disputará a Presidência depende exclusivamente de Jair Bolsonaro, que segue inelegível, mas mantém forte influência sobre o grupo.

O que aparece nas pesquisas e sempre está com alguns nomes aí, é o Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro, que é um aliado, tem feito um bom governo de São Paulo. Por mais que eu acredite que o trabalho que ele tem feito em São Paulo e, digamos assim, uma eleição garantida para poder ir competir contra o Lula, que é algo que, enfim, é uma incerteza, é um risco muito alto.

O segundo nome que aparece também, Michelle Bolsonaro, que obviamente carrega o sobrenome Bolsonaro, é a esposa do presidente, e tem um carisma gigantesco, não somente entre os cristãos, mas também entre as mulheres.

E tem o Ratinho Júnior também, que aparece em diversas pesquisas. E os demais outros nomes. Eu só digo o seguinte: a direita, ela tem, digamos assim, obviamente uma gratidão, ela tem uma admiração e um sentimento de impunidade, digamos assim, impunidade não, um sentimento de injustiça muito grande com o presidente Bolsonaro.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal

Nikolas ressalta que, mesmo com Bolsonaro inelegível e em prisão domiciliar, o ex-presidente segue como principal força do grupo e será o responsável por decidir quem será o candidato do campo conservador.

Então, esse sentimento talvez que as pessoas acham, não, o Bolsonaro por estar preso, por, enfim, o filho estar longe, a força dele está se acabando. Não duvidem da força de Jair Bolsonaro.

Ele literalmente está preso, sem poder falar, sem ter entrevista, e a esquerda não para de falar no nome dele. Já são três anos de governo Lula e tudo que eu escuto no plenário da esquerda é Bolsonaro.

Então não duvidem da capacidade desse cara. Deus gosta dele. Assim, é um negócio inacreditável. Então, para mim, tudo pode mudar. Mas, se caso não conseguir isso, obviamente, ele vai decidir esse nome.

E os nomes que surgem aí, de fato, são esses três. Tem também o Eduardo Bolsonaro, que se coloca também à disposição. Ele deu uma entrevista recentemente falando isso. Enfim, realmente, tá tudo muito aberto. Não sou eu que vou dar chute aqui de quem vai ser.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal

