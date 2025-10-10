Israel x Hamas: 'Determinação dos EUA fez a diferença', diz professor

O acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas representa alívio diante do sofrimento extremo em Gaza, avalia Manoel Furriella, professor de direito internacional, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Após dois anos de guerra, Gaza enfrenta destruição massiva, mais de 67 mil mortos e quase dois milhões de deslocados. Apesar das celebrações pelo pacto, os desafios para reconstrução e paz são enormes, com futuro político incerto.

Esse acordo é extremamente esperado, extremamente desejado. A crise humanitária que se instalou na região é de enormes proporções, é uma das maiores que nós temos acompanhado atualmente no mundo afora. Então, essa questão acho que a gente tem que trazer aqui, que realmente é relevante, é de se celebrar este acordo.

Manoel Furriella

Para Furriella, apesar do avanço inicial, as próximas etapas do plano, como administração política e criação de um Estado palestino, são muito difíceis de sair do papel.

Eu vejo que nas etapas que se desenharam, que estão sendo propostas, várias delas, principalmente as posteriores, elas são muito difíceis de serem atingidas. Mas a boa notícia é que a primeira etapa tem grande chance realmente de ser estabelecida, inclusive já houve um acerto entre as partes envolvidas com firmação dos dois lados.

Manoel Furriella

O professor destaca o papel dos mediadores internacionais e o impacto da pressão americana para viabilizar o cessar-fogo.

Qatar e Egito, que tem uma ótima interlocução com o Hamas e também tem boa interlocução com Israel, trabalharam bastante no sentido de fazer com que o Hamas cedesse vários dos pontos necessários. Agora, o que realmente também foi importante aqui é que Israel, o governo israelense, melhor dizendo, não propriamente, não é uma questão de Estado, é uma questão de governo, ele atingiu grande parte, ou talvez os principais objetivos militares nestes dois anos.

Manoel Furriella

A determinação do governo americano de entrar no jogo e pressionar Israel fez a maior das diferenças em tudo que eu mencionei aqui.

Manoel Furriella

Furriella também aponta o enfraquecimento do Hamas e as dificuldades para uma solução política definitiva na região.

No caso do Hamas, as derrotas militares foram enormes, tanto internamente quanto no apoio internacional, já que o Irã, que era seu grande apoiador, está numa situação de grande dificuldade, não podendo dar o apoio que dava no passado e perderam aquele grande caminho, aquele grande canal de envio de armas ilegais que era dentro do território da Síria.

Manoel Furriella

Sobre a criação de um Estado palestino, Furriella prevê oposição forte e impasses duradouros.

Agora, a criação do Estado de Israel vai ter fortíssima oposição israelense. Israel não aceita a resolução das questões de divisão territorial dessa forma e nem os Estados Unidos. Então, essa etapa que já estava prevista no projeto da ONU em 1947, 1948 para a região, ela é de difícil resolução e eu não acredito no encaminhamento dela, pelo menos a curto prazo.

Manoel Furriella

