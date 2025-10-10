Crédito do Trabalhador: tenho direito ao empréstimo? Como pedir?

Trabalhadores contratados pelo regime CLT agora têm a possibilidade de contratar empréstimos com garantia do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), por meio do programa Crédito do Trabalhador, lançado pelo governo federal.

Como funciona o crédito com garantia do FGTS

A modalidade é voltada a empregados formais que desejam acessar crédito com juros reduzidos, utilizando parte do saldo do FGTS como garantia. O pedido é realizado exclusivamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou em instituições financeiras parceiras.

Durante a solicitação, o trabalhador informa o valor pretendido e o sistema exibe propostas de diferentes bancos, em formato semelhante a um leilão, permitindo comparar taxas de juros e prazos antes da escolha final.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, respeitando o limite de 35% do salário mensal. De acordo com o governo, essa estrutura possibilita juros mais baixos do que os praticados em empréstimos consignados convencionais. O acompanhamento dos pagamentos pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

O trabalhador pode usar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão sem justa causa, 100% da multa rescisória poderá ser utilizada para quitar o débito. A troca de emprego dentro do regime CLT não interfere em contratos já firmados.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, órgão que poderá estabelecer diretrizes e definir o teto dos juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimo com desconto em folha pode migrar o contrato para a nova modalidade. O objetivo principal do programa é reduzir o superendividamento e oferecer uma alternativa mais segura para quem precisa de crédito.

Essa linha pode ser vantajosa para quitar dívidas com juros elevados, como o rotativo do cartão de crédito. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o crédito também é indicado para saldar débitos do cheque especial ou empréstimos pessoais. Ela explica: "Em situações de emergência ou falta de reserva financeira, essa opção costuma ser mais adequada que outras modalidades disponíveis no mercado."

No entanto, a especialista alerta que o empréstimo não é recomendado para aposentados que continuam empregados, pois os consignados do INSS oferecem juros mais baixos. "Nesse caso, o crédito consignado vinculado à aposentadoria é mais vantajoso do que o consignado CLT", afirma.

Antes de assinar qualquer contrato, é essencial verificar o Custo Efetivo Total (CET) — indicador que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Evite assumir parcelas que comprometam o orçamento familiar. O crédito pode ser útil para financiar um bem durável, mas não deve ser usado apenas para cobrir gastos cotidianos."

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital

Para utilizar o aplicativo, é necessário ter uma conta ativa no Gov.br. O processo de criação é simples:

Acesse o site Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a um questionário com cinco perguntas sobre sua experiência profissional; Após a validação, o sistema fornecerá uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro acesso; Com o cadastro concluído, a Carteira de Trabalho Digital estará disponível pelo aplicativo (Android e iOS) ou no site servicos.mte.gov.br

.A emissão da carteira é automática para todos os brasileiros com CPF ativo. Segundo a Secretaria de Previdência e Trabalho, quem ainda nunca teve vínculo formal verá apenas os dados pessoais de identificação civil no documento digital.