Coreia do Norte realiza desfile militar e exibe novo míssil intercontinental

10/10/2025 20h53

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou um grande desfile militar exibindo seu novo míssil balístico intercontinental diante de líderes e dignitários internacionais, informou a mídia estatal KCNA no sábado (horário local).

O desfile, que começou no final da sexta-feira, marcou o 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores, que está no poder, e seguiu as comemorações de quinta-feira.

A KCNA disse que o novo míssil balístico intercontinental Hwasong-20 foi exibido no desfile militar.

Na parada militar, Kim fez um discurso no qual expressou "caloroso encorajamento" para as tropas norte-coreanas em operações no exterior e acrescentou que o heroísmo de seus militares não será visto apenas na defesa da terra norte-coreana, mas também em "postos avançados da construção socialista", disse a KCNA.

Kim também conversou nesta sexta-feira com o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que liderou uma delegação a Pyongyang para a ocasião, disse a KCNA.

(Reportagem de Joyce Lee)

