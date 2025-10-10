Topo

Notícias

Coreia do Norte diz que realizou desfile militar com convidados de alto nível

10/10/2025 20h32

A Coreia do Norte realizou um desfile militar para comemorar os 80 anos do Partido dos Trabalhadores, que governa o país e ao qual compareceram convidados estrangeiros de alto nível, informou a imprensa estatal neste sábado (11, data local).

"Em 10 de outubro foi realizado na praça Kim Il Sung um grande desfile militar para comemorar o 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia", informou a agência oficial de notícias KCNA.

Segundo esse meio de comunicação, alguns dos armamentos mais poderosos deste hermético país dotado de armas nucleares foram exibidos na parada militar, entre elas um míssil balístico intercontinental.

O evento acontece no momento em que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, surge fortalecido pelo apoio crucial da Rússia, depois de enviar milhares de soldados norte-coreanos para lutarem ao lado de Moscou na guerra contra a Ucrânia.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, lidera a delegação de Pequim nas comemorações desta semana na Coreia do Norte. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, aliado-chave do presidente Vladimir Putin, também participa do encontro em Pyongyang.

No mês passado, Kim apareceu ao lado do presidente chinês, Xi Jinping, e de Putin em um enorme desfile militar em Pequim.

As comemorações em Pyongyang também acontecem depois que Seul afirmou que "não se pode descartar" uma reunião entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos às margens da cúpula da Apec (Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) no fim de outubro na Coreia do Sul.

cdl/acb/arm/cjc/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Chuvas fortes no México deixam mais de 20 mortos

Barroso diz ver 'com gosto' a possibilidade de ser substituído por uma mulher no STF

Fux pede vista no processo em que Moro é acusado de calúnia contra Gilmar Mendes

USP é a melhor universidade da América Latina, aponta ranking britânico

Fux pede vista e suspende julgamento de Moro por calúnia contra Gilmar

EUA começa a demitir funcionários após 10 dias de paralisação governamental

Nomes dos remédios são escolhidos diante de conjunto de regras no país

Coreia do Norte realiza desfile militar e exibe novo míssil intercontinental

Venezuela recorre ao Conselho de Segurança da ONU contra desdobramento militar dos EUA

MIT se recusa a aceitar termos de financiamento da Casa Branca; outras instituições ainda avaliam

Coreia do Norte diz que realizou desfile militar com convidados de alto nível