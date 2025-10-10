Congresso do Peru destitui presidente e sucessor promete "guerra contra o crime"

Por Marco Aquino e Sarah Morland

LIMA (Reuters) - Os parlamentares peruanos empossaram o chefe do Congresso, José Jerí, como novo presidente do país, menos de uma hora depois de votarem unanimemente pela destituição da presidente Dina Boluarte, em um momento em que a turbulência aumentava devido ao aumento da criminalidade e às acusações de corrupção.

Boluarte foi destituída pouco depois da meia-noite de sexta-feira, poucas horas depois de vários blocos políticos terem apresentado moções para a destituição com base na incapacidade moral.

A votação ocorreu depois que vários membros do popular grupo de música cumbia Agua Marina foram feridos em um tiroteio durante um show realizado na quarta-feira em um local pertencente às Forças Armadas do Peru.

As moções para a remoção de Boluarte citaram os impactos econômicos do aumento da criminalidade, bem como as alegações de corrupção e um escândalo conhecido localmente como Rolexgate sobre a procedência de sua coleção de relógios de luxo.

Jerí, que se torna o sétimo presidente do Peru desde 2016, sinalizou que adotará uma abordagem dura em relação à insegurança.

"O principal inimigo está nas ruas: as gangues criminosas", disse ele ao Congresso, usando uma faixa com a bandeira nacional. "Precisamos declarar guerra ao crime."

O membro de 38 anos do partido conservador Somos Peru, que se tornou presidente do Congresso em julho, junta-se às fileiras de alguns dos mais jovens chefes de Estado do mundo.

Multidões se reuniram do lado de fora do Congresso e da embaixada do Equador, onde havia especulações de que Boluarte poderia pedir asilo. Algumas pessoas estavam em um clima de comemoração, agitando bandeiras, dançando e tocando instrumentos.

Pouco depois de o Congresso ter votado pela sua destituição, Boluarte fez um discurso no palácio presidencial em que reconheceu que o mesmo Congresso que a havia empossado no final de 2022 tinha agora votado pela sua destituição, "com as implicações que isso tem para a estabilidade da democracia em nosso país".

"Em todos os momentos, eu pedi união", disse ela.

PERDENDO O APOIO

Na quinta-feira, parlamentares de todo o espectro político convocaram Boluarte para se defender perante o Congresso na mesma noite. Ela não chegou a comparecer, e os parlamentares tiveram votos suficientes para prosseguir com um rápido processo de impeachment.

Boluarte, de 63 anos, tinha índices de aprovação entre 2% e 4%, após acusações de que teria lucrado ilicitamente com seu cargo e de que seria responsável por repressões letais a protestos em favor de seu antecessor.

Ela nega qualquer irregularidade.

Sua remoção dá continuidade a uma porta giratória de líderes na nação andina. Três ex-líderes estão atualmente atrás das grades.

(Reportagem de Marco Aquino, Sarah Morland e Alexander Villegas)