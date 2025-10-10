Topo

Notícias

Congresso do Peru destitui presidente e sucessor promete "guerra contra o crime"

10/10/2025 07h56

Por Marco Aquino e Sarah Morland

LIMA (Reuters) - Os parlamentares peruanos empossaram o chefe do Congresso, José Jerí, como novo presidente do país, menos de uma hora depois de votarem unanimemente pela destituição da presidente Dina Boluarte, em um momento em que a turbulência aumentava devido ao aumento da criminalidade e às acusações de corrupção.

Boluarte foi destituída pouco depois da meia-noite de sexta-feira, poucas horas depois de vários blocos políticos terem apresentado moções para a destituição com base na incapacidade moral.

A votação ocorreu depois que vários membros do popular grupo de música cumbia Agua Marina foram feridos em um tiroteio durante um show realizado na quarta-feira em um local pertencente às Forças Armadas do Peru.

As moções para a remoção de Boluarte citaram os impactos econômicos do aumento da criminalidade, bem como as alegações de corrupção e um escândalo conhecido localmente como Rolexgate sobre a procedência de sua coleção de relógios de luxo.

Jerí, que se torna o sétimo presidente do Peru desde 2016, sinalizou que adotará uma abordagem dura em relação à insegurança.

"O principal inimigo está nas ruas: as gangues criminosas", disse ele ao Congresso, usando uma faixa com a bandeira nacional. "Precisamos declarar guerra ao crime."

O membro de 38 anos do partido conservador Somos Peru, que se tornou presidente do Congresso em julho, junta-se às fileiras de alguns dos mais jovens chefes de Estado do mundo.

Multidões se reuniram do lado de fora do Congresso e da embaixada do Equador, onde havia especulações de que Boluarte poderia pedir asilo. Algumas pessoas estavam em um clima de comemoração, agitando bandeiras, dançando e tocando instrumentos.

Pouco depois de o Congresso ter votado pela sua destituição, Boluarte fez um discurso no palácio presidencial em que reconheceu que o mesmo Congresso que a havia empossado no final de 2022 tinha agora votado pela sua destituição, "com as implicações que isso tem para a estabilidade da democracia em nosso país".

"Em todos os momentos, eu pedi união", disse ela.

PERDENDO O APOIO

Na quinta-feira, parlamentares de todo o espectro político convocaram Boluarte para se defender perante o Congresso na mesma noite. Ela não chegou a comparecer, e os parlamentares tiveram votos suficientes para prosseguir com um rápido processo de impeachment.

Boluarte, de 63 anos, tinha índices de aprovação entre 2% e 4%, após acusações de que teria lucrado ilicitamente com seu cargo e de que seria responsável por repressões letais a protestos em favor de seu antecessor.

Ela nega qualquer irregularidade.

Sua remoção dá continuidade a uma porta giratória de líderes na nação andina. Três ex-líderes estão atualmente atrás das grades.

(Reportagem de Marco Aquino, Sarah Morland e Alexander Villegas)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Duas horas de celular por dia? Cidade japonesa convida a racionalizar o uso de telas

Presidente de Taiwan revela sistema de defesa aérea para combater ameaça da China

'Estou em choque', diz María Corina Machado após vencer Nobel da Paz

María Corina Machado, cérebro e coração da oposição na Venezuela

Cecafé: exportação de café cai 18,4% em setembro, mas receita sobe 11,1%

Chuvas devem favorecer início da safra 2025/26 e aliviar cenário de seca

Israel completa primeira fase de retirada de Gaza (enviado dos EUA)

Plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcança 25,6%, diz bolsa

Café: setor de grãos especiais pode faturar até US$ 70 mi em negócios no Japão

Casa Branca diz que comitê do Nobel coloca "política acima da paz"

Príncipe William chora em vídeo sobre prevenção ao suicídio