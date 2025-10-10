Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o formato tradicional que garante mais organização e previsibilidade.
O que aconteceu
Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já os que ganham acima do piso nacional receberão entre 1º e 7 de novembro.
Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensais, sendo cerca de 28,2 milhões no valor mínimo e 12,3 milhões com valores superiores.
Para identificar o dia correto do saque, o segurado deve observar o penúltimo número do benefício, ignorando o último após o traço. As consultas podem ser feitas pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha Gov.br.
Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial. No aplicativo, também é possível consultar extratos, dados cadastrais e outros serviços digitais.
Calendário de pagamentos - até um salário mínimo
- Final 1: 27/10
- Final 2: 28/10
- Final 3: 29/10
- Final 4: 30/10
- Final 5: 31/10
- Final 6: 03/11
- Final 7: 04/11
- Final 8: 05/11
- Final 9: 06/11
- Final 0: 07/11
Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 03/11
- Finais 2 e 7: 04/11
- Finais 3 e 8: 05/11
- Finais 4 e 9: 06/11
- Finais 5 e 0: 07/11