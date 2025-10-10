Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o formato tradicional que garante mais organização e previsibilidade.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já os que ganham acima do piso nacional receberão entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensais, sendo cerca de 28,2 milhões no valor mínimo e 12,3 milhões com valores superiores.

Para identificar o dia correto do saque, o segurado deve observar o penúltimo número do benefício, ignorando o último após o traço. As consultas podem ser feitas pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial. No aplicativo, também é possível consultar extratos, dados cadastrais e outros serviços digitais.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 27/10

Final 2: 28/10

Final 3: 29/10

Final 4: 30/10

Final 5: 31/10

Final 6: 03/11

Final 7: 04/11

Final 8: 05/11

Final 9: 06/11

Final 0: 07/11

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo