Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas

INSS abre calendário para quem recebe até um salário mínimo em 27 de outubro - Aloísio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo
INSS abre calendário para quem recebe até um salário mínimo em 27 de outubro
10/10/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o formato tradicional que garante mais organização e previsibilidade.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já os que ganham acima do piso nacional receberão entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensais, sendo cerca de 28,2 milhões no valor mínimo e 12,3 milhões com valores superiores.

Para identificar o dia correto do saque, o segurado deve observar o penúltimo número do benefício, ignorando o último após o traço. As consultas podem ser feitas pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial. No aplicativo, também é possível consultar extratos, dados cadastrais e outros serviços digitais.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

  • Final 1: 27/10
  • Final 2: 28/10
  • Final 3: 29/10
  • Final 4: 30/10
  • Final 5: 31/10
  • Final 6: 03/11
  • Final 7: 04/11
  • Final 8: 05/11
  • Final 9: 06/11
  • Final 0: 07/11

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 03/11
  • Finais 2 e 7: 04/11
  • Finais 3 e 8: 05/11
  • Finais 4 e 9: 06/11
  • Finais 5 e 0: 07/11

