Confiança do consumidor dos EUA fica estável em outubro e preocupações com mercado de trabalho permanecem

10/10/2025 11h28

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos manteve-se estável em outubro, com as famílias parecendo não se importar com a paralisação parcial do governo, embora as preocupações com o mercado de trabalho e a inflação continuem.

A Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan mostrou nesta sexta-feira que seu Índice de Confiança do Consumidor pouco se alterou, ficando em 55,0 este mês em relação a uma leitura final de 55,1 em setembro. Economistas consultados pela Reuters projetavam que o índice cairia para 54,2.

"De modo geral, os consumidores percebem muito poucas mudanças nas perspectivas da economia em relação ao mês passado. Questões como preços altos e perspectivas de emprego enfraquecidas continuam na mente dos consumidores", disse Joanne Hsu, diretora da Pesquisa de Consumidores, em um comunicado.

"No momento, os consumidores não esperam uma melhora significativa nesses fatores. Enquanto isso, as entrevistas revelam poucas evidências de que a atual paralisação do governo federal tenha mudado as opiniões dos consumidores sobre a economia até o momento."

A paralisação do governo, agora em sua segunda semana, interrompeu serviços públicos, atrasou voos e mandou para casa centenas de milhares de funcionários federais.

Também causou a suspensão da coleta e da publicação de dados econômicos oficiais, afetando o relatório mensal de emprego, que deixou de ser divulgado na última sexta-feira.

A medida da pesquisa sobre as expectativas dos consumidores em relação à inflação no próximo ano caiu para 4,6% neste mês, de 4,7% em setembro. A expectativa dos consumidores em relação à inflação nos próximos cinco anos ficou inalterada em 3,7%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

