Coelho Diniz é eleito presidente do conselho do GPA

SÃO PAULO (Reuters) - O GPA, que controla os supermercados Pão de Açúcar, anunciou nesta sexta-feira que o conselho de administração aprovou por unanimidade a eleição do empresário André Coelho Diniz como presidente do colegiado da companhia.

O grupo também aprovou, por maioria de votos a eleição de Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, diretor de finanças da exportadora de carne bovina Minerva Foods, como vice-presidente do conselho de administração.

Coelho Diniz faz parte da família controladora da rede mineira de supermercados de mesmo nome e que detém 24,6% de participação no GPA.

A nova composição do conselho do GPA foi eleita na segunda-feira.