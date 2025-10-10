Topo

Chuvas fortes no México deixam mais de 20 mortos

10/10/2025 21h23

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - As fortes chuvas que caíram no México deixaram pelo menos 21 pessoas mortas e outras desaparecidas, informaram as autoridades nesta sexta-feira, provocando deslizamentos de terra, cortando a energia elétrica em alguns municípios e fazendo com que os rios transbordassem.

Autoridades de proteção civil do Estado de Hidalgo registraram 16 mortes e disseram que pelo menos 1.000 casas e centenas de escolas foram afetadas.

O governador do Estado de Puebla, Alejandro Armenta, disse que pelo menos três pessoas morreram em deslizamentos de terra e outras cinco foram dadas como desaparecidas. Autoridades registraram mais duas mortes no Estado de Veracruz.

"Estamos trabalhando para apoiar a população, abrir estradas e restaurar os serviços elétricos", disse a presidente Claudia Sheinbaum em uma postagem no X.

Ela compartilhou fotos de equipes de emergência carregando suprimentos enquanto caminhavam por ruas inundadas até os joelhos.

O Ministério da Defesa informou que enviou mais de 5.400 pessoas para ajudar a monitorar, limpar e retirar pessoas das áreas afetadas.

Enquanto isso, as tempestades Raymond e Priscilla despejam chuvas na península da Baja California e na costa oeste do Pacífico do país.

(Reportagem de Lizbeth Díaz)

