Chuvas devem favorecer início da safra 2025/26 e aliviar cenário de seca

São Paulo, 10 - A umidade do solo nas principais regiões produtoras do Centro-Sul deve começar a se recuperar a partir de terça-feira, 14, encerrando um período de estiagem que se estende há semanas, segundo projeções climáticas da EarthDaily. A empresa de monitoramento agrícola por sensoriamento remoto mostra que Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e o sul do Paraná terão chuvas mais regulares até 15 de outubro.O analista de safra da EarthDaily, Felippe Reis, destacou em nota a mudança no padrão de precipitação. "Entre os dias 8 e 15 de outubro, a tendência de aumento da umidade do solo indica um sinal positivo para o início da safra de verão, marcando a transição gradual de um cenário de seca para condições mais equilibradas de umidade, especialmente nas áreas centrais do País", afirmou.As chuvas ficarão concentradas principalmente em parte de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A região Sul deve ter volumes acima da média histórica. Já Mato Grosso do Sul ficará de fora do padrão de precipitação mais intenso no curto prazo, segundo as projeções. Com temperaturas próximas ou abaixo da média, a perda de água por evapotranspiração tende a diminuir.Entre 26 de setembro e 5 de outubro, a maior parte do País registrou chuvas abaixo da média, à exceção de pontos do Sul e do Nordeste. O calor elevado no Centro-Oeste e Sudeste acelerou a evapotranspiração e puxou a umidade do solo para baixo.O maior produtor de soja do País ainda está em situação confortável: Mato Grosso tem níveis de umidade inferiores à média, mas parecidos com os do ano passado, quando a safra teve desempenho satisfatório. Com a volta das chuvas, o ambiente fica propício para avançar no plantio.A situação é mais crítica em Goiás. Apesar de o modelo europeu ECMWF sinalizar melhora nas próximas semanas, a umidade segue entre as mais baixas da década. Isso deve segurar o ritmo de plantio. Mato Grosso do Sul, em contrapartida, tem perspectiva de recuperação mais sólida nas próximas semanas.O Paraná vive duas realidades distintas. Enquanto o norte atravessa o pior período de seca dos últimos cinco anos, o sul mantém umidade adequada e deve continuar assim no curto prazo.