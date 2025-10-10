Topo

São Paulo entra em atenção para alagamentos; há alerta de chuva forte

Chuva em São Paulo - Paulo Pinto/Agência Brasil
Chuva em São Paulo Imagem: Paulo Pinto/Agência Brasil
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 16h49Atualizada em 10/10/2025 17h59

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, no fim da tarde de hoje, em meio à chuva forte que atinge a capital. Às 17h40, O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da cidade suspendeu a atenção.

O que aconteceu

Centro, marginais Tietê e Pinheiros, além de todas as zonas da cidade ficaram em alerta para alagamentos. "Essas chuvas têm potencial para alagamentos e transbordamentos e devem atuar até o início da noite, com períodos de melhoria", informa o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da cidade.

Capital recebeu alerta severo para chuva forte. Segundo a Defesa Civil estadual, é preciso ficar atento nas zonas oeste, sul, norte e centro.

Na capital, 55.714 mil imóveis ainda estão sem energia. Segundo a Enel, esse número é de 64.558 em todo o estado.

Corpo de Bombeiros registra quatro chamadas para quedas de árvores. Também há uma notificação para enchentes.

Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, opera normalmente. O UOL tenta contato com o Aeroporto de Guarulhos.

