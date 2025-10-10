Topo

Chuva interdita descida para o litoral norte pela Tamoios

São Paulo, 10

10/10/2025 16h33

A descida para o litoral norte de São Paulo pela serra antiga da Rodovia dos Tamoios está interditada desde o fim da tarde de quinta-feira, 9, devido ao excesso de chuvas na região. O tráfego em direção ao litoral está sendo desviado, em sistema de comboios, para as pistas da Nova Tamoios. Conforme a concessionária, a interdição foi necessária para garantir a segurança dos usuários. A liberação depende da melhora no clima.

O tempo continua instável no trecho e equipes da concessionária acompanham os índices. Uma vistoria constatou a queda de pequenas barreiras na serra antiga, que já foram removidas.

O bloqueio é realizado como medida de segurança, quando o acumulado de chuva na região da serra ultrapassa 100 milímetros em um período de 72 horas. O volume é capaz de causar deslizamentos que podem colocar em risco os motoristas.

Os comboios estão sendo formados no km 59 da rodovia, no sentido do litoral, e no trecho urbano de Caraguatatuba, no sentido planalto (São José dos Campos). As equipes posicionam primeiro os carros de passeio, em seguida os veículos de carga e por último os veículos que transportam produtos perigosos. Até o início da tarde, tinham sido liberados 26 comboios para a transposição da serra.

Acidente deixa feridos

De manhã, durante a operação dos comboios, um acidente entre quatro caminhões e um carro no km 65 da Tamoios deixou duas pessoas feridas. O engavetamento aconteceu por volta das 8 horas, na pista sentido litoral.

Uma carreta bitrem carregada com açúcar não conseguiu frear e atingiu os outros veículos. Além da chuva, havia neblina no local. O acidente causou congestionamento e atraso na formação dos comboios.

