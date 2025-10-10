Topo

Notícias

China reforça controles sobre chips de IA da Nvidia nos principais portos, segundo o FT

10/10/2025 08h04

(Reuters) - A China intensificou a aplicação de suas restrições à importação de chips dos EUA, incluindo os processadores de inteligência artificial da Nvidia, informou o Financial Times, à medida que Pequim se concentra cada vez mais na promoção da produção nacional de semicondutores.

Autoridades alfandegárias chinesas foram enviadas aos principais portos do país para realizar verificações rigorosas nas remessas de semicondutores, informou o jornal nesta sexta-feira, citando fontes não identificadas.

As autoridades alfandegárias chinesas não responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters, enquanto um porta-voz da Nvidia se recusou a comentar sobre a notícia.

O jornal afirmou que as inspeções visavam inicialmente os modelos H20 e RTX Pro 6000D da Nvidia, projetados para cumprir os controles de exportação dos EUA. 

As verificações foram ampliadas para incluir todos os produtos semicondutores avançados que violam as restrições de exportação dos EUA, segundo a reportagem.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a publicação.

O grau de acesso da China aos chips líderes mundiais da Nvidia tem causado atrito entre os EUA e a China.

(Reportagem de Ananya Palyekar em Bengaluru)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Warner vive retorno triunfal em meio a rumores de compra

Putin diz que Trump faz muito pela paz

SAIBA MAIS-Quem é Maria Corina Machado, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz

'Sou contra ministro do STF se eternizar no cargo', diz Joaquim Barbosa

Brasil goleia Coreia do Sul (5-0) em amistoso preparatório para Copa de 2026  erc/mcd/aam

Lista de Israel dos detidos que podem ser libertados não inclui líderes da luta armada palestina

Anvisa interdita medicamentos após mudança de cor e inseto em frasco

Israel declara que Hamas foi derrotado "em todos os lugares onde lutamos contra eles"

Semana de Moda de Paris: ar fresco, mas sem revolução

Casa Branca diz que Prêmio Nobel colocou 'a política acima da paz'

Partes de Kiev ficam no escuro após ataque russo em massa