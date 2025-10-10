Topo

Notícias

China abre investigação antitruste contra a Qualcomm

Cingapura

10/10/2025 08h06

A China abriu uma investigação sobre a gigante americana de semicondutores Qualcomm por suspeita de violação da lei antitruste do país, segundo o principal regulador de mercado chinês. A companhia falhou ao não declarar alguns detalhes de sua aquisição da startup israelense Autotalks, afirmou o regulador nesta sexta-feira, 10.

A Qualcomm não respondeu de imediato a um pedido de comentário. A empresa americana de semicondutores adquiriu a designer de chips israelense em junho para aprimorar suas soluções de comunicação entre veículos e seus arredores.

Às 7h40 (de Brasília), a ação da Qualcomm caía 2,7% nos negócios do pré-mercado de Nova York. (Fonte: Dow Jones Newswires)

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

