Gaza: 'Cessar-fogo não é paz, e a paz ainda está distante', diz professor

Cessar-fogo e paz são conceitos diferentes no conflito Israel-Hamas, explica Reginaldo Nasser, professor do departamento de política da PUC-SP, no UOL News, do Canal UOL.

Segundo o especialista, cessar-fogo suspende ataques por um tempo, mas não resolve as causas profundas do confronto. Para ele, o bloqueio a Gaza e a ausência de acordo de paz mostram a distância de uma solução definitiva.

São duas coisas distintas: cessar-fogo e paz. Cessar-fogo é a suspensão das hostilidades, dos ataques. E aí, no caso de Gaza, o Hamas perdeu sua capacidade há muito tempo de fazer qualquer ataque a Israel e estava apenas nesse momento na resistência. Isso é um ponto. O outro então foi cessado, os ataques que Israel estava fazendo. Agora são as fases do plano. Uma delas é a retirada das forças e uma gradativa substituição pela força de paz, ou o que tem chamado a Força Internacional de Estabilização.

Reginaldo Nasser

A paz, é lógico, é uma palavra que comporta vários significados, mas se a gente entender que a paz se refere a uma condição plena de desenvolvimento, de justiça, de direitos. Isso está muito longe, porque as razões do conflito... Como todo mundo sabe, todo mundo concorda, a sua raiz, aquilo que está lá na sua estrutura, é a criação do Estado palestino. E isso está muito distante. De qualquer forma, acho que todos têm que comemorar. Eu tenho visto a manifestação dos palestinos que estão lá, para pelo menos dar esse suspiro de alívio. Mas, de toda forma, é bom lembrar que Gaza está cercada por terra, mar e ar desde 2007. E isso vai continuar.

Reginaldo Nasser

Na coletiva de imprensa dos organizadores do prêmio, essa pergunta foi feita. Será que ela vem? Será que ela viaja até Oslo para receber o prêmio em dezembro? Os organizadores foram muito cauteloso, dizendo, 'olha, é impossível saber se ela vem ou não, porque, claro, ela está escondida'. Ela optou por não deixar a Venezuela, pelo menos oficialmente, essa é a informação.

Jamil Chade

Um magistrado de um Supremo Tribunal Federal tem que ter mandato. E o Barroso passou por todos os caminhos, trilhou todas as vias, esgotou aí a sua atividade. Tem que ter renovação. Tem que dar lugar ao outro. Isso ficou muito claro. Ele disse, 'olha, eu preciso viver, já me sinto esgotado, exaurido nessa atividade. Não dá pra ficar até os 75 anos do Supremo. Não dá pra um juiz de pouca idade ficar no Supremo por um tempo exagerado. Há necessidade de se rever como se deve dar esse período no Supremo Tribunal Federal. Um mandato sem direito a recondução.

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Esse caso é uma pedra no sapato do Alexandre Moraes. Porque o material que estava no celular desse Tagliaferro foi publicado pela Folha. Ele foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimentos, esclarecimentos, e aí disse que não partira dele o vazamento das informações, mas lá atrás, quando esses dados vieram à luz, ficou claro ali que os processos relatados, alguns deles relatados pelo Alexandre Moraes no Supremo, foram instruídos à margem dos ritos formais.

Josias de Souza

