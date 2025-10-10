Topo

Notícias

Cepea: carne de frango ganha competitividade em relação à suína no atacado da Grande SP

São Paulo

10/10/2025 13h40

A carne de frango ganhou competitividade em relação à carne suína em setembro no atacado da Grande São Paulo, pelo quinto mês consecutivo, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). "Esse movimento reflete a desvalorização da proteína avícola nos últimos meses, em decorrência sobretudo do episódio de influenza aviária em uma granja comercial em maio, e a firmeza dos preços da carne suína no mesmo período", destacou o Cepea em relatório sobre o mercado.

Conforme o centro de estudos, no mês que passou o frango inteiro resfriado foi negociado a 5,93 reais por quilo abaixo da carcaça especial suína, diferença 1,2% maior que a observada em agosto. "A conjuntura nacional de elevada oferta interna de carne de frango e a consequente forte queda nos preços - especialmente entre maio e junho, quando o produto resfriado apresentou desvalorização de 13,4% em decorrência das restrições impostas por importadores à carne brasileira - foram fatores determinantes para o ganho de competitividade da proteína avícola em setembro."

A leitura é de que o ciclo de choque de oferta pode estar chegando ao fim. "Agentes de mercado relatam maior capacidade de repasse dos custos e de reajuste positivo nos preços da carne avícola sempre que a demanda apresenta aquecimento, o que reforça a percepção de reequilíbrio entre oferta e procura", explica o Cepea.

De agosto para setembro, o preço do frango inteiro resfriado subiu 7,8% (ou 54 centavos). No caso da carne suína, a combinação entre o avanço do consumo doméstico e as exportações aquecidas têm sustentado os valores da carcaça especial. Entre agosto e setembro, a cotação média no atacado paulista subiu 4,8% (ou 61 centavos o quilo), para R$ 13,46/kg no último mês.

Ainda segundo o Cepea, a demanda de início de mês tem sustentado o movimento de alta nos preços da carne de frango e do animal vivo na maior parte das praças acompanhadas pelo Cepea. Entre 1º e 8 de outubro, no atacado da Grande São Paulo, os frangos inteiros congelado e resfriado registraram valorização de 1,8% e 2%, negociados a R$ 8,07/kg e R$ 8,14/kg na quarta-feira (8). "Ressalta-se que o movimento de avanço vem se sustentando desde o início de setembro, tendo, inclusive, atravessado a segunda quinzena - período em que tradicionalmente há recuo na demanda devido ao menor poder de compra da população - sem interrupção nas altas."

No mercado de pintainhos de corte, a unidade negociada em São Paulo atingiu R$ 2,97 no dia 8, avanço de 1,6% em relação ao dia 1º. De acordo com agentes consultados pelo Cepea, o movimento de alta tem sido sustentado por uma oferta reduzida e por uma demanda firme pelo produto.

