CCJ do Senado marca sabatina para autorizar recondução de Gonet em 12 de novembro

Brasília, 10

10/10/2025 14h20

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado agendou para o dia 12 de novembro a sabatina de Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva o reconduziu ao cargo em agosto.

Segundo o rito, mesmo sendo mantido no cargo para mais um mandato, Gonet terá que passar por todas as fases que ocorreram quando assumiu a função. A CCJ fará uma sabatina e, posteriormente, o plenário dará o aval final para a recondução.

Pessoas próximas do senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ, esperam que o relatório seja apresentado uma semana antes da sabatina, quando senadores poderão fazer perguntas ao procurador-geral.

Como procurador-geral, Gonet foi o responsável, entre outras coisas, por apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 36 por tentativa de golpe de Estado. Ele também apresentou a alegação final da PGR.

Na primeira indicação, Gonet teve 23 votos a favor e 4 contra na CCJ e, no plenário, 65 votos sim e 11 votos não. Ele substituiu Augusto Aras na função.

