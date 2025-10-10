Topo

Notícias

Casa Branca diz que Prêmio Nobel colocou 'a política acima da paz'

10/10/2025 09h42

A Casa Branca considerou, nesta sexta-feira (10), que o Comitê do Prêmio Nobel tomou uma decisão que colocou a política acima da paz ao conceder esse reconhecimento à líder opositora venezuelana María Corina Machado em vez do presidente Donald Trump. 

O mandatário dos Estados Unidos expressou nos últimos dias seu desejo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, no momento em que negociava um acordo entre Israel e o movimento palestino Hamas sobre Gaza. O acordo foi assinado na quinta-feira. 

"O presidente Trump continuará alcançando acordos de paz, pondo fim a guerras e salvando vidas", escreveu no X o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung. 

"O Comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz".

dk/md/val/mar/jc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

SAIBA MAIS-Quem é Maria Corina Machado, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz

Brasil goleia Coreia do Sul (5-0) em amistoso preparatório para Copa de 2026  erc/mcd/aam

Anvisa interdita medicamentos após mudança de cor e inseto em frasco

Israel declara que Hamas foi derrotado "em todos os lugares onde lutamos contra eles"

Semana de Moda de Paris: ar fresco, mas sem revolução

Casa Branca diz que Prêmio Nobel colocou 'a política acima da paz'

Partes de Kiev ficam no escuro após ataque russo em massa

EUA quer proibir companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia

Duas horas de celular por dia? Cidade japonesa convida a racionalizar o uso de telas

Presidente de Taiwan revela sistema de defesa aérea para combater ameaça da China

'Estou em choque', diz María Corina Machado após vencer Nobel da Paz