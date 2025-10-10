Topo

Casa Branca diz que comitê do Nobel coloca "política acima da paz"

10/10/2025 08h52

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca criticou na sexta-feira a decisão do comitê do Prêmio Nobel de conceder o prêmio da paz a uma líder da oposição venezuelana em vez do presidente dos EUA, Donald Trump.

"O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, acabando com guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, que pode mover montanhas com a força de sua vontade", disse o porta-voz da Casa Branca Steven Cheung em um post no X.

"O comitê do Nobel provou que eles colocam a política acima da paz."

O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o prêmio anual à venezuelana María Corina Machado, citando os "corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem" à liderança autoritária.

Trump fez uma campanha agressiva pelo prêmio e, nesta semana, anunciou um cessar-fogo e um acordo de reféns para acabar com a guerra em Gaza.

O presidente republicano ainda não comentou a decisão do Nobel, mas postou três vídeos em sua conta Truth Social na manhã de sexta-feira, com apoiadores comemorando o acordo de Gaza.

(Reportagem de Susan Heavey e Trevor Hunnicutt)

