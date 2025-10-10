Topo

Casa Branca anuncia início das demissões de funcionários públicos nos EUA

10/10/2025 13h57

A Casa Branca informou, nesta sexta-feira (10), que agências federais iniciaram as demissões devido à paralisação do governo dos EUA. 

"Os RIFs começaram", disse Russ Vought, chefe do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca (OMB), no canal X, referindo-se às "reduções de pessoal" do governo. Um porta-voz do OMB confirmou à AFP que as demissões "começaram" em quantidades "substanciais".

dk/jz/mar/aa

© Agence France-Presse

