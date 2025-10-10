Carla Araújo: Com 'missão eleitoral', Pacheco perde força para vaga no STF

O nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) perde força para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso por conta do interesse de Lula em mantê-lo como candidato em Minas Gerais para as eleições de 2026, revelou a colunista Carla Araújo no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Carla conversou com auxiliares de Lula, que falaram sobre os planos dele para Pacheco. A princípio, o presidente prefere ver o senador disputar as eleições de 2026 e deixar uma possível indicação ao Supremo para outra oportunidade.

Pelo menos dois auxiliares muito próximos do presidente Lula, um deles do PT, disseram que Lula quer e precisa do Pacheco em Minas Gerais. Diante disso, eu estava imaginando que se Pacheco subir ao palanque de Minas e ajudar Lula ali, ele poderia ficar com uma próxima vaga que vai abrir no Supremo caso seja reeleito.

Há muita gente já fazendo essa conta, imaginando que Pacheco tem essa simpatia do Senado e de Davi Alcolumbre. Porém, ele poderia ficar com uma vaga mais para frente porque tem essa missão eleitoral em 2026. Segundo os auxiliares do Lula, isso continua forte.

Lula já disse publicamente, sinalizou e pediu a Pacheco para ser candidato a governador de Minas Gerais. Por enquanto, isso faz com que Pacheco perca um pouquinho de pontos para essa vaga de substituto do ministro Luís Roberto Barroso. Carla Araújo, colunista do UOL

A disputa pela vaga de Barroso no Supremo tem Jorge Messias como favorito, à frente de Daniela Dantas e Pacheco, avalia Carla Araújo.

Esses três são, de fato, os mais cotados. Messias aparece como favorito, mas é muito curioso. Toda vez que vemos o processo decisório do presidente Lula, os auxiliares que estão com ele há muito tempo falam isso: 'Olha, não tem jeito; uma pessoa tem essa resposta e é o presidente Lula'. E isso tem acontecido agora. Carla Araújo, colunista do UOL

Sobre o tempo da decisão, Carla ressalta que, apesar de expectativas de anúncio rápido, Lula tem outras prioridades e viagens na agenda.

Hoje, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou em um evento que também acredita que essa decisão do presidente Lula não deve demorar muito. Mas Lula tem uma série de viagens no começo da semana e tem outras pendências sobre a mesa para resolver,

Há a questão de que caducou a MP que taxava bancos e bets e isso criou um problema para o Lula, que terá que sentar com a equipe econômica para resolver problemas. Imaginamos que não vai demorar essa decisão do presidente, mas é difícil saber quando ela sairá. Carla Araújo, colunista do UOL

