Caixa voltou a financiar cota de 80% no SBPE, anuncia presidente do banco

10/10/2025 12h12

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou nesta sexta-feira, 10, que a instituição voltou a financiar cota de 80% no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Com a declaração, foi ovacionado durante a cerimônia de apresentação do novo crédito imobiliário, em São Paulo.

Ele também frisou que a Câmara dos Deputados - não por uma ação dela, mas por uma ação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com apoio do Banco Central - elevou para R$ 2,25 milhões o teto de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Vieira afirmou que ações dessa natureza, e de forma conjunta, estimularão o segmento de construção civil, que já acredita no governo e nas ações de bancos públicos e privados, a fazer seu papel no País.

