Topo

Notícias

BTG Pactual passa a deter 49,71% da Veste SA Estilo

10/10/2025 07h06

(Reuters) - A Veste SA Estilo disse na noite de quinta-feira que o Banco BTG Pactual exerceu o direito de compra de ações e passou a deter 56,8 milhões de ações ordinárias da companhia, equivalendo a 49,71% do capital social.

O BTG também reteve a possibilidade de adquirir 4,4 milhões de ações da Veste, que representam aproximadamente 3,81% do capital da companhia.

A aquisição tem como finalidade exclusiva a realização de operações financeiras, alinhadas à estratégia de investimento e consistindo em oportunidade de geração de valor para o BTG Pactual e não tem como objetivo nesse momento qualquer alteração na estrutura atual de controle ou na governança da companhia, disse a Veste, citando notificação do BTG.

Em outro comunicado, a Veste informou que a WNT Gestora de Recursos reduziu a sua posição acionária em 30,67% na companhia, passando a deter 0,58% do capital social.

(Por Joao Manuel Maurício em Gdansk)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Peru tem novo presidente após destituição de Dina Boluarte

Netanyahu indica que 20 reféns continuam vivos em Gaza e 28 morreram

Congresso do Peru destitui presidente e sucessor promete "guerra contra o crime"

PM que matou homem que furtou sabão em SP é condenado a 2 anos em regime semiaberto

UE diz que Nobel da Paz a Machado envia 'mensagem poderosa' de democracia

Tropas de Israel começam retirada após início do cessar-fogo em Gaza

Opositora venezuelana María Corina Machado ganha o Prêmio Nobel da Paz

Vencedora do Nobel da Paz de 2025 já criticou Lula e elogiou Trump e Milei

Nobel da Paz premia opositora venezuelana María Corina Machado e ignora Trump

Presidente do Parlamento do Peru assume o cargo após destituição de Dina Boluarte

Com velhos conhecidos de Ancelotti, Brasil pega Coreia do Sul em amistoso rumo à Copa