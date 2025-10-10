Brasil começa em 6 meses obras para receber data center do TikTok, diz ministro

SÃO PAULO (Reuters) - As obras para receber um data center da plataforma de rede social TikTok começam em seis meses no Ceará, em projeto que deve atrair investimentos de R$50 bilhões, disse nesta sexta-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante evento em Belém.

"Daqui a seis meses, teremos efetivamente obras para receber o data center do TikTok. Serão investidos R$50 bilhões no Ceará, que demonstram o potencial do Brasil para recepcionar estes investimentos", afirmou o ministro, em nota publicada pelo Ministério de Minas e Energia.

O montante do investimento citado já era conhecido. Silveira se referiu a um dos empreendimentos mais adiantados da área, planejado no complexo portuário de Pecém (CE), em projeto da geradora de energia Casa dos Ventos junto com a ByteDance, dona do TikTok, conforme fontes com conhecimento do assunto anteciparam à Reuters no primeiro semestre.

O ministro comentava sobre o potencial do Brasil para atração de investimentos em data center, devido à disponibilidade de energia renovável, ao se referir ao projeto do TikTok.

"Pelas nossas potencialidades e pelo que construímos e fortalecemos nos últimos anos, o Brasil se coloca com infraestrutura suficiente e com energia limpa e renovável. Por isso, assinamos a Medida Provisória do Redata, que cria uma série de estímulos para a atração de data centers...", afirmou.

A concessão dos incentivos, com os quais o governo quer antecipar a atração desses empreendimentos, que estima poder alcançar R$2 trilhões em dez anos, será condicionada a critérios de sustentabilidade, como a contratação de energia renovável pelos empreendimentos.

Em maio, a geradora de energia renovável Casa dos Ventos informou ter obtido duas liberações importantes ligadas ao sistema elétrico para prosseguir com um projeto de data center de 300 megawatts (MW) no complexo portuário do Pecém (CE), com investimentos estimados em R$50 bilhões.

(Por Roberto Samora)