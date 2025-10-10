Topo

Notícias

Bolsas de NY fecham em forte queda com Trump e China; S&P 500 e Nasdaq têm pior dia desde abril

São Paulo

10/10/2025 17h46

As bolsas de Nova York fecharam em forte queda nesta sexta-feira, 10, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar elevar às tarifas contra a China. O Nasdaq e o S&P 500, em particular, registraram as maiores baixas diárias desde abril.

O índice Dow Jones teve queda de 1,90%, aos 45.479,60 pontos. Já o S&P 500 encerrou em baixa de 2,71%, aos 6.552,51 pontos, e a Nasdaq caiu 3,56%, aos 22.204,43 pontos. Os índices tiveram queda semanal de 2,73%, 2,43% e 2,53%, respectivamente.

Os negócios vinham em clima positivo mais cedo, quando Trump publicou na Truth Social as ameaças à China. O republicano reclamou dos controles de exportações de terras raras e disse não ver mais necessidade de se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping.

Nas bolsas, as perdas foram imediatas e generalizadas, mas o setor de tecnologia enfrentou particular pressão. Nvidia recuou 4,89%, Apple perdeu 3,45% e Meta cedeu 3,85%. Bancos também foram penalizadas, entre eles JPMorgan (-1,52%) e Citi (-2,07%).

Em exceção, as ações das mineradoras de terras raras MP Materials, USA Rare Earth e NioCorp Developments tiveram forte alta, de 8,37%, 4,96% e 5,59% respectivamente.

Mesmo com a queda após as tensões tarifárias entre os EUA e a China, a Capital Economics afirma que o S&P 500 continua em níveis altos, apesar da probabilidade de uma recessão nos EUA e de traders acreditarem em um risco inflacionário. "Se as expectativas se tornarem mais positivas do que antecipamos, isso pode ser um vento favorável às ações", afirma a análise.

Papéis da Protagonist Therapeutics subiram 29,77% após o Wall Street Journal publicar que a Johnson & Johnson planeja comprar a empresa.

A Applied Digital subiu 16,05% após relatar aumento de mais de 80% nas receitas. A Advanced Micro Devices (AMD) caiu 7,72% depois de um acordo com o OpenAI impulsionar a ação durante a semana.

*Com informações de Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

São Paulo confirma 25 casos de intoxicação por metanol e investiga mais 160

Unicef pede fluxo total de ajuda para Gaza e adverte que mortes de crianças podem aumentar

No porão com Vlado há 50 anos

EUA vão impor tarifa adicional de 100% sobre importações chinesas a partir de novembro, diz Trump

Preços de medicamentos hospitalares recuam 0,38% em setembro, aponta IPM-H

Trump anuncia tarifas adicionais de 100% contra a China

Terremoto de magnitude 7,8 atinge extremo sul da América do Sul e provoca alerta de tsunami

Lecornu 2: Macron renomeia premiê que se demitiu para chefiar novo governo

Beneficiários de planos de saúde fizeram 1,93 bilhão de procedimentos em 2024, diz ANS

Sucessor de Barroso herdará 912 ações

Alta recorde do ouro expõe ordem econômica frágil e põe Brasil sob pressão ambiental