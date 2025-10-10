Topo

Notícias

Bolsas da Europa fecham em queda, pressionadas por falas de Trump, setor de defesa e mineração

São Paulo

10/10/2025 13h46

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira, 10, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar elevar as tarifas da China. Mais cedo, os índices operavam sem direção única e com ímpeto limitado, diante da pressão baixista de ações de defesa e mineração com o início do cessar-fogo em Gaza.

Em Londres, o FTSE 100 teve em queda de 0,92%, a 9.421,62 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 1,40%, nos 24.266,80 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 1,53%, a 7.918,00 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 1,74%, a 42.047,50 pontos. Em Madri, o Ibex 35 recuou 0,78%, a 15.480,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,73%, a 8.169,87 pontos. As cotações são preliminares.

"A China fez um movimento sinistro com o controle de terras raras", escreveu Trump na Truth Social nesta sexta, alegando que contramedidas estão sob séria consideração, principalmente a imposição de "tarifas massivas".

O anúncio derrubou as bolsas de Nova York e disparou o índice de volatilidade VIX, termômetro do medo em Wall Street, com aparente efeito cascata nos mercados europeus.

O setor de mineração já era pressionado pelo endurecimento das regras de exportação pela China na véspera, que são críticos para a fabricação de várias tecnologias de defesa, bem como de outros bens de consumo amplamente utilizados. O subíndice do setor no Stoxx 600 fechou em recuo de 1,02% e papéis como a Glencore (-3,25%), em Londres, e ArcelorMittal (-5,65%), em Amsterdam, tiverem queda.

O subíndice europeu do setor aeroespacial e defesa também caiu 1,66%, acompanhando ainda os desdobramentos no Oriente Médio. O Exército de Israel confirmou que o cessar-fogo com o Hamas entrou em vigor ao meio-dia desta sexta (horário local), horas depois de o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovar um acordo. O Grupo Renk, da Alemanha, recuou 4,67%, a italiana Leonardo perdeu 4,56% e a francesa Thales teve baixa de 1,51%.

No radar, ainda nesta sexta-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, deve nomear um novo primeiro-ministro para substituir Sebastien Lecornu.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

COP-30: 162 países já confirmaram presença, e conferência ultrapassa quórum mínimo

Trump critica China por se tornar 'muito hostil' e diz não ter mais motivos para se encontrar com Xi

Exportação de suco de laranja cai 4,4% no 1º trimestre da safra 2025/26

Marina Silva: COP30 vai ajudar a evitar pontos de não retorno em relação ao meio ambiente

Casa Branca anuncia início das demissões de funcionários públicos nos EUA

Funcionário morre prensado por tronco de árvore durante poda na Grande SP

Explosão em fábrica de explosivos no Tennessee deixa vários mortos e desaparecidos

MP pede que ex-presidente Boluarte seja proibida de sair do Peru

Ofensivo, Brasil de Ancelotti goleia a Coreia do Sul por 5 a 0, ganha elogios e empolga

Trump, 79 anos, faz seu segundo check-up médico este ano

COP-30 em Belém: festa do Círio de Nazaré vira prova de fogo para logística