Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após pausa de rali em NY

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 10/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, após uma pausa na recente tendência de valorização de Wall Street. Exceção, o mercado sul-coreano voltou de um feriado atingindo novos recordes, graças a um salto de ações de tecnologia.

O índice japonês Nikkei caiu 1,01% em Tóquio, a 48.088,80 pontos. Após o fechamento do pregão, o partido Komeito anunciou sua saída da coalizão governista do Japão, por divergências sobre financiamento político, e afirmou que não apoiará Sanae Takaichi, recém-eleita líder do Partido Liberal Democrata (PLD), para o cargo de primeira-ministra. A notícia deu impulso ao iene.

Na China continental, o dia também foi de perdas, de 0,94% do Xangai Composto, a 3.897,03 pontos, e de 1,74% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.505,71 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 1,73%, a 26.290,32 pontos. Em Taiwan, não houve negócios hoje devido a um feriado.

Na contramão, o índice Kospi subiu 1,73% em Seul, à nova máxima histórica de 3.610,60 pontos, ao voltar de um feriado de uma semana na Coreia do Sul. As gigantes de semicondutores Samsung Electronics (+6,07%) e SK Hynix (+8,22%) também saltaram a patamares inéditos, após notícia de que a Reflection AI, que tem a Nvidia entre seus investidores, levantou US$ 2 bilhões em financiamento. Na semana passada, as duas empresas sul-coreanas fecharam parcerias com a OpenAI.

O predomínio do tom negativo na Ásia veio após as bolsas de Nova York sofrerem perdas generalizadas ontem, em dia de cautela com a paralisação do governo dos EUA, interrompendo mais uma vez um recente rali em Wall Street alimentado pelo entusiasmo com a perspectiva da inteligência artificial (IA).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho, com baixa de 0,13% em Sydney, a 8.958,30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires