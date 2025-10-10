Topo

Notícias

BNDES aprova R$4 bi para empresas afetadas por tarifaço dos EUA

10/10/2025 15h09

Por Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou cerca de R$4 bilhões em recursos para apoiar empresas brasileiras afetadas pelo aumento de tarifas de importação dos Estados Unidos, disse nesta sexta-feira o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

A demanda por recursos chegou a aproximadamente R$6,7 bilhões.

No final de setembro, o BNDES tinha aprovado R$2,1 bilhões em crédito, com uma demanda de cerca de R$4,8 bilhões pelos recursos.

O Plano Brasil Soberano, criado para enfrentar tarifaço norte-americano, conta com R$40 bilhões. Desse total, R$30 bilhões são do Fundo Garantidor das Exportações (FGE) e o restante é do próprio BNDES.

Mercadante reforçou que não faltarão recursos e apoio para socorrer as empresas nacionais.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

O que é nuvem laranja de 'explosão' vista por moradores em cidade na Bahia?

Dino ganha ação de R$ 1,2 milhão contra hospital onde filho morreu

Imprensa estrangeira pede acesso imediato e independente a Gaza

Drones e cães são usados para buscar menino que sumiu dentro de casa no PR

Fenômeno La Niña retorna e deve permanecer ativo até o início de 2026

CMN ajusta regras para renegociação de dívidas rurais de produtores do RS

BNDES aprova R$ 250 mi para Suzano restaurar 24 mil hectares de áreas degradadas em 6 Estados

Trump não vê razões para se reunir com presidente chinês sobre práticas comerciais 'hostis'

Obama saúda Prêmio Nobel a Machado e diz que deveria servir de inspiração nos EUA

Macron não nomeará primeiro-ministro de esquerda, dizem líderes esquerdistas irritados

CCJ do Senado marca sabatina para autorizar recondução de Gonet em 12 de novembro