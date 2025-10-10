BNDES aprova R$250 mi para Suzano restaurar 24 mil hectares de áreas degradadas

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$250 milhões para a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, Suzano, restaurar cerca de 24,3 mil hectares de áreas degradadas em regiões de preservação permanente e de reserva legal nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia.

Segundo o BNDES, "trata-se do maior volume de recursos já aprovados com recursos do Fundo Clima para a recuperação de mata nativa degradada no Brasil".

O banco afirmou que as ações a serem implementadas pelo projeto contribuirão para a regularização ambiental de mais de 1.000 imóveis rurais em seis estados: São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Mato Grosso do Sul.

"O projeto impulsiona um modelo de negócios emblemático no setor de florestas, tendo uma empresa de grande porte atuando como vetor de reflorestamento com espécies nativas para seus fornecedores, fortalecendo a cadeia produtiva e servindo de modelo para o setor e outras atividades econômicas", afirmou o BNDES.

O banco afirmou que, da área total a ser restaurada, 60% corresponde a imóveis de terceiros, parceiros da Suzano. Ao final do projeto, estima-se que a vegetação das áreas restauradas capture da atmosfera aproximadamente 228 mil toneladas de CO2-equivalente por ano.