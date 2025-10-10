Topo

BNDES aprova R$100 mi para Belterra expandir sistemas agroflorestais

10/10/2025 11h05

(Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Fundo Clima, aprovou R$100 milhões em financiamento para a Belterra Agroflorestas, que trabalha com regeneração de terras degradadas por meio de sistemas agroflorestais, afirmou a companhia nesta sexta-feira.

Os recursos fazem parte de um projeto que prevê investimento total de R$135 milhões para revitalizar 2,750 mil hectares nos estados do Mato Grosso, Bahia, Pará e Rondônia até 2027, o que, segundo a empresa, representa perto de 850 mil toneladas em sequestro de carbono.

Os trabalhos contam também com apoio do Fundo de Biodiversidade da Amazônia (ABF, na sigla em inglês), da gestora internacional Impact Earth, além do Fundo Vale.

"Esses atores têm sido parceiros estratégicos para a Belterra e que viabilizaram o início dessa expansão. Agora, com o apoio do BNDES, a Belterra terá condições de acelerar a transição para a agricultura regenerativa em larga escala”, afirmou o fundador e CEO da Belterra, Valmir Ortega.

A Belterra, referência nacional em sistemas agroflorestais (SAFs) escaláveis, integrando cacau, banana, mandioca com espécies florestais, já restaura áreas de pastagens degradadas nos estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia e Bahia.

(Por Paula Arend Laier)

