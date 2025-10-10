Topo

Notícias

Bessent, sobre Argentina: EUA não querem outro país falido ou liderado por China na AL

São Paulo

10/10/2025 13h00

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, fez novos comentários sobre a ajuda norte-americana anunciada na quinta-feira, 9, à Argentina. "Nós não queremos outro país falido ou liderado pela China na América Latina. Estabilizar a Argentina é 'America First'", escreveu no X nesta sexta-feira, 10.

Segundo ele, o presidente argentino, Javier Milei, está tentando "quebrar 100 anos de ciclos ruins" no país. "Ele é um grande aliado dos EUA, e estamos ansiosos para sua visita ao Salão Oval na próxima semana."

Na quinta-feira, Bessent confirmou que Washington comprou diretamente pesos argentinos e firmou um acordo de swap cambial de US$ 20 bilhões com o Banco Central da Argentina (BCRA), após quatro dias de reuniões com o ministro da Economia do país latino, Luis Caputo.

"A Argentina enfrenta um momento de aguda falta de liquidez", escreveu o secretário, ressaltando que "a comunidade internacional, incluindo o FMI, está unida em apoio à sua estratégia fiscal prudente".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Casa Branca anuncia início das demissões de funcionários públicos nos EUA

Explosão em fábrica de explosivos no Tennessee deixa vários mortos e desaparecidos, informa CNN

Ofensivo, Brasil de Ancelotti goleia a Coreia do Sul por 5 a 0, ganha elogios e empolga

Trump, 79 anos, faz seu segundo check-up médico este ano

COP-30 em Belém: festa do Círio de Nazaré vira prova de fogo para logística

Cepea: carne de frango ganha competitividade ante suína no atacado da Grande SP

Dino ganha ação de R$ 1,2 milhão contra hospital por morte de filho

Quem são os cotados para assumir a vaga de Barroso no STF? Veja nomes

Metanol usado para adulterar bebidas pode ter sido comprado em rede postos de gasolina

Haddad: não se ganha a eleição sabotando o País e impedindo governo de fazer o bem

Assunção vence Rio-Niterói e será sede do Pan de 2031