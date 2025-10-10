Banco Master perde autorização do INSS para conceder consignado a aposentados e pensionistas

(Reuters) - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comunicou nesta sexta-feira que decidiu não renovar a autorização para o Banco Master oferecer crédito consignado a aposentados e pensionistas, citando volume expressivo de reclamações e indícios de descompasso entre práticas adotadas e parâmetros normativos.

Esses parâmetros, segundo o INSS, incluem, entre outros, exigências de autorização expressa, autenticação biométrica, guarda adequada de documentos e responsabilidade da instituição pela atuação de correspondentes bancários.

"A decisão, de caráter preventivo, decorre de análise técnica e jurídica e seguirá válida até a conclusão das apurações em andamento ou até que a instituição financeira comprove, de forma objetiva, o atendimento integral à legislação e aos regulamentos que disciplinam o crédito consignado", afirmou o INSS em nota à imprensa.

"Com o término da vigência no último dia 18, a instituição deixa de estar credenciada para iniciar novas operações da modalidade nos sistemas do INSS."

O Instituto disse que o credenciamento das demais instituições financeiras segue normalmente, desde que observadas todas as regras vigentes. "A medida não altera os canais de atendimento ao cidadão nem os procedimentos de orientação sobre crédito consignado."

(Por Paula Arend Laier e Rodrigo Viga Gaier)