Aura Minerals reitera estimativas de produção para 2025 após crescimento no trimestre

(Reuters) - A Aura Minerals disse que a produção total para o terceiro trimestre atingiu a cifra recorde de 74.227 onças equivalentes de ouro (GEO, na sigla em inglês), uma expansão de 9% em comparação ao mesmo período no ano passado e 16% acima do segundo trimestre, conforme fato relevante.

A empresa acrescentou que está bem posicionada para as estimativas de produção de 2025, estipulada em 266.000–300.000 GEO, uma vez que a produção total nos primeiros nove meses de 2025 alcançou 203.592 GEO.

Rodrigo Barbosa, CEO e presidente da Aura, destacou que a mineradora deu início à produção comercial em Borborema, que produziu mais de 10.000 onças com uma taxa de recuperação superior a 92% e está a caminho de alcançar sua produção total durante os próximos meses.

(Por Michael Susin em Barcelona)