Assunção vence Rio-Niterói e será sede do Pan de 2031

10/10/2025 13h27

Assunção vai sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 após derrotar as candidaturas conjuntas de Rio de Janeiro e Niterói, anunciou nesta sexta-feira (10) a Panam Sports, entidade responsável pela organização dos Jogos. 

Os "41 comitês olímpicos" das Américas escolheram a capital paraguaia, afirmou o chileno Neven Ilic, presidente da Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports), durante assembleia extraordinária da entidade em Santiago, no Chile. 

A capital paraguaia já havia concorrido para sediar os Jogos de 2027, os próximos a serem realizados, mas perdeu por poucos votos para Lima. 

