Ao menos 19 desaparecidos em explosão em fábrica dos EUA

10/10/2025 16h28

Pelo menos 19 pessoas estão desaparecidas após um acidente em uma fábrica de explosivos do estado americano de Tennessee, informou nesta sexta-feira (10) um funcionário local, que alertou que há "vítimas mortais".

"Posso dizer que houve vítimas mortais. Não quero dar um número... O que posso dizer agora é que estamos procurando 19 pessoas", declarou o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, em uma coletiva de imprensa.

aha/bjt/dga/nn/am

© Agence France-Presse

