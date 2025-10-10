Anvisa interdita medicamentos após mudança de cor e inseto em frasco

Topo

Medidas valem até a conclusão das análises que vão confirmar ou descartar o desvio de qualidade Imagem: Getty Images
Giacomo Vicenzo
Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 09h54

A Anvisa determinou a interdição cautelar de dois medicamentos usados no tratamento de infecções e como anestésico, após relatos de anormalidades em lotes. As medidas são preventivas e valem até a conclusão das análises que vão confirmar ou descartar o desvio de qualidade.

O que aconteceu

Dois medicamentos foram interditados de forma preventiva. A medida da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União, atinge o Vancotrat 500 mg, da União Química, e o Cloridrato de Lidocaína 20 mg/ml, da Hypofarma.

O primeiro caso envolve o antibiótico Vancotrat. Usado no tratamento de pneumonia e outras infecções respiratórias, o lote 2518163, com validade até abril de 2027, apresentou alteração de cor após diluição, ficando alaranjado — tonalidade diferente da descrita na bula.

O segundo é de um anestésico da Hypofarma. No lote 25010360, com validade até janeiro de 2027, foi relatada a presença de um inseto não identificado dentro de um frasco, o que motivou a interdição imediata.

As interdições são cautelares e temporárias. Segundo a Anvisa, o objetivo é proteger a população enquanto são realizados testes e análises complementares. Até a conclusão das investigações, os produtos não devem ser comercializados nem utilizados.

Profissionais e pacientes foram orientados a colaborar. Casos suspeitos podem ser comunicados pelos canais de atendimento da Anvisa ou às Vigilâncias Sanitárias locais.

Outro lado

Em nota ao UOL, a Hypofarma nega a presença de inseto no medicamento. A empresa afirma que realizou análises técnicas detalhadas e "foi constatado que não havia presença de nenhum inseto na ampola. As devidas respostas foram encaminhadas oficialmente ao órgão regulador (Anvisa) , assim que tomamos ciência", diz a empresa em nota.

Adicionalmente, o próprio cliente que havia feito a reclamação inicial, se retratou em relação ao ocorrido. A Hypofarma reitera seu compromisso contínuo com os mais altos padrões de qualidade e segurança em todos os seus produtos, prezando sempre pela transparência na relação com autoridades reguladoras, parceiros e consumidores. Hypofarma, em nota

Procurada, a União Química não respondeu aos questionamentos enviados pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

