Alemanha goleia Luxemburgo (4-0) e reassume liderança do Grupo A das Eliminatórias

10/10/2025 18h44

Com uma goleada por 4 a 0 sobre Luxemburgo, a Alemanha voltou a liderar o Grupo A das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (10), ajudada pela derrota da Eslováquia por 2 a 0 em sua visita à Irlanda do Norte.

A derrota diante dos eslovacos (2 a 0) e a suada vitória por 3 a 1 contra os norte-irlandeses nas partidas de setembro haviam gerado ceticismo no sempre exigente entorno da 'Mannschaft'.

O fraco desempenho dos alemães em Bratislava, onde perderam para a Eslováquia pela primeira vez na história, levantou temores de que sua melhora na Euro-2024 tenha sido apenas um 'acidente' em meio a uma década difícil para a seleção tetracampeã do mundo.

A Alemanha foi eliminada na fase de grupos das Copas do Mundo de 2018 e 2022 e eliminada nas oitavas de final da Euro-2020. Mas impressionou na Euro-2024, perdendo para a futura campeã Espanha nas quartas de final, na prorrogação.

Mas nesta sexta-feira, em Hoffenheim, a Alemanha não mostrou piedade diante de Luxemburgo, a seleção mais fraca do grupo.

Com dois gols do capitão Joshua Kimmich (21' de pênalti e 50') e gols de David Raum (12') e Serge Gnabry (48'), os jogadores comandados pelo técnico Julian Nagelsmann superaram as expectativas.

Com seis pontos, a Alemanha assume a liderança do Grupo A, empatada com a Eslováquia, que perdeu por 2 a 0 em Belfast, próximo destino da 'Mannschaft' na segunda-feira.

Além de garantir pontos cruciais na luta para se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2026, os alemães não sofreram gols pela primeira vez nesta temporada.

