Advogado destituído por Moraes cobra reação da OAB e cita até 'Vale Tudo'

O advogado de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou o ministro Alexandre de Moraes após ter sido afastado da defesa na trama golpista devido a um prazo processual — o que Moraes interpretou como "má-fé" e tentativa de atrasar a ação penal da trama golpista.

O que aconteceu

Jeffrey Chiquini cobrou posicionamento da OAB e citou até um post da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito da novela "Vale Tudo". Ontem, a OAB publicou nas redes sociais que o roteiro da investigação da trama sobre quem matou a vilã Odete Roitman "não valeria" devido à ausência de advogados. Jeffrey citou publicação na nota oficial e nas redes. O UOL contatou a OAB sobre o caso e aguarda retorno.

A mesma instituição [OAB] que emitiu nota oficial sobre uma cena de novela exibida em rede nacional, até o momento não se manifestou sobre a exclusão arbitrária de advogados regularmente constituídos em um processo real, com um réu real e direitos fundamentais em jogo.

Jeffrey Chiquini, advogado

Chiquini afirmou que Moraes tem "medo" de sua atuação como advogado de Filipe Martins. "O ministro Alexandre de Moraes me removeu da defesa de Filipe Martins porque tem medo de me enfrentar e confrontar a defesa que eu vinha preparando há meses", diz a nota do advogado.

Ele negou que tenha perdido o prazo e culpou a Procuradoria-Geral da República pelo desencontro das datas. Segundo Chiquini, a PGR juntou novos elementos ao processo, o que mudaria o prazo final para a manifestação da defesa.

Em vez de corrigir a irregularidade praticada pela PGR, que, conforme a jurisprudência consolidada, deveria resultar no desentranhamento das provas apresentadas fora do tempo processual, o ministro puniu os advogados que apenas cumpriam seu dever constitucional, afastando-os do caso e nomeando a Defensoria Pública para assumir a defesa, medida sem amparo legal e incompatível com um regime democrático.

Viram que um Ministro do STF destituiu a defesa constituída de um acusado, sem qualquer motivo legal, do processo mais inconstitucional e injusto da história do Brasil, na vida real?

Por incrível que pareça, estamos vivendo arbitrariedades mais esdrúxulas do que as já vistas em? https://t.co/FNr9kevZgL -- Jeffrey Chiquini (@JeffreyChiquini) October 10, 2025

Chiquini afirma que irá contatar organismos internacionais se necessário. "A defesa adotará todas as medidas cabíveis, inclusive junto a organismos internacionais de proteção aos direitos humanos, para restabelecer a legalidade e denunciar a gravidade deste atentado contra o exercício da advocacia e contra as garantias fundamentais de todo cidadão brasileiro", continua o posicionamento.

Em decisão, Moraes citou súmula do Supremo para justificar a ação. A súmula 523 do STF prevê que, caso os advogados não apresentem as alegações finais, cabe ao juiz nomear um substituto, ainda que provisoriamente, para que não haja nulidade absoluta do processo. A Defensoria Pública assumiu a defesa dos réus.

Ex-assessores integram o núcleo 2 da trama golpista. Também integram o grupo os réus Silvinei Vasques, Fernando de Sousa Oliveira, Marília Ferreira de Alencar e Mário Fernandes, que apresentaram as alegações finais no prazo.

Defesa de Marcelo Câmara, outro réu, também disse que tomará providências cabíveis para seguir no caso. Os advogados alegam que uma diligência deferida pelo STF ainda não havia sido cumprida, e que as alegações finais serão apresentadas até o dia 23 de outubro.