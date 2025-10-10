Topo

Notícias

Adeus, papel higiênico: planta usada em chás substitui o rolo no banheiro?

Substituir papel higiênico por folhas de plantas pode ser uma cilada - Getty Images/iStockphoto
Substituir papel higiênico por folhas de plantas pode ser uma cilada Imagem: Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para VivaBem

10/10/2025 15h56

Quem diria que o velho boldo, famoso por aliviar o estômago depois de um almoço pesado, poderia ganhar uma função completamente diferente? A planta, cujo nome científico é Plectranthus barbatus, vem sendo estudada na África e nos Estados Unidos como uma alternativa sustentável ao papel higiênico.

A ideia parece inusitada, mas tem sua lógica: as folhas do boldo são aveludadas, macias e pouco irritativas, além de terem tamanho parecido com o de um pedaço de papel higiênico. Para quem busca reduzir o impacto ambiental e economizar, a proposta soa tentadora.

Relacionadas

Quase 60% dos hipertensos brasileiros não seguem tratamento, aponta estudo

Vacina é coisa de adulto, sim: a idade enfraquece o sistema imunológico

'Estava com passagem comprada para me mudar de país e descobri um câncer'

Mas será que essa tendência pegaria no Brasil? Antes de aderir, especialistas fazem um alerta: a limpeza ideal da região íntima continua sendo com água corrente e sabão neutro. Só assim é possível eliminar completamente os resíduos e evitar traumas na pele.

Lado oculto da tendência verde

O uso de folhas como substitutas do papel pode parecer natural, mas está longe de ser inofensivo. Sem o devido cuidado, essa prática pode causar irritações, feridas, alergias, infecções e até verminoses. É que as plantas podem carregar bactérias, fungos, resíduos de animais ou produtos químicos usados em áreas urbanas.

Mesmo espécies aparentemente seguras, como o boldo, podem causar desconforto dependendo da sensibilidade da pele. Por isso, quem decidir experimentar deve conhecer bem a planta, higienizá-la com água e garantir que não foi exposta a poluentes.

Para os aventureiros de plantão, acampando ou viajando em locais sem papel, existem algumas folhas mais seguras e de baixa toxicidade, como musgo e azedinha, que têm textura suave. Outras, além de macias, ainda têm propriedades medicinais:

  • Aroeira, confrei, barbatimão e goiabeira, por exemplo, têm ação antisséptica, anti-inflamatória e antimicrobiana;
  • A goiabeira, segundo estudos brasileiros, pode até inibir o fungo da candidíase em laboratório.

Mas, atenção: o que é natural não é necessariamente seguro. Folhas colhidas em locais públicos podem ter contato com urina, fezes de animais ou produtos tóxicos. Cultivar as próprias plantas em casa é mais seguro, mas ainda exige cuidado e conhecimento.

Nem tudo o que é natural é seguro

Antes de qualquer tentativa de "banheiro natural", o ideal é consultar um médico, especialmente ginecologista, urologista ou dermatologista. Além de garantir que a planta é segura, é preciso respeitar o meio ambiente: em algumas regiões, a coleta de plantas nativas sem autorização é ilegal.

  • Algumas espécies devem ser evitadas a todo custo. O caládio, conhecido também como tinhorão ou coração-de-jesus, contém oxalato de cálcio, substância que pode causar irritação intensa e inchaço;
  • A hera, por sua vez, tem urushiol, um óleo que provoca reações alérgicas e bolhas;
  • A temida urtiga também não é recomendada: seus minúsculos pelos liberam compostos como histamina, acetilcolina e ácido fórmico, capazes de causar dermatites severas.

Caso surjam sintomas como ardência, coceira ou inchaço após o uso, lave-se imediatamente com água e sabão neutro. Compressas frias ajudam a aliviar o desconforto, mas, se o problema persistir, procure atendimento médico.

*Com informações de reportagem publicada em 18/06/2025

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

200 mil pessoas voltaram a Gaza desde cessar-fogo entre Israel e Hamas

Moraes suspende destituição e dá 24h para defesa de Filipe Martins apresentar última defesa

Órgão da Receita desativado verificava quantidade de bebidas, não qualidade

Sanções inócuas? Armas de Putin têm peças do Ocidente

André do Rap, líder do PCC, contunua sendo um dos traficantes mais procurados do mundo

Macron descumpre prazo para nomeação de novo primeiro-ministro e eleva tensão política na França

Cerca de 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza desde o cessar-fogo (Defesa Civil)

Grevistas protestam contra chegada da Shein em tradicional loja de departamento de Paris

Empresas apostam em plantas que coletam metais estratégicos

Que papel a UE pode assumir na reconstrução de Gaza?

O que é nuvem laranja de 'explosão' vista por moradores em cidade na Bahia?