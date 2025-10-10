Entrega de reféns e saída de Israel: o que se sabe do acordo de paz em Gaza

O acordo de paz firmado ontem entre o Hamas e Israel para a Faixa de Gaza ainda levanta dúvidas sobre como será implementado.

O que se sabe

O Hamas anunciou o fim da guerra e a formalização de um cessar-fogo permanente com Israel. Horas depois, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ter aprovado o acordo final para a libertação de todos os reféns vivos e mortos, mas não detalhou outras medidas. O pronunciamento israelense ocorreu após o premiê realizar reuniões com ministros e, depois, com enviados pelo governo dos EUA.

O cessar-fogo entrará em vigor 24 horas após a assinatura entre Hamas e Israel. Outros detalhes do acordo ainda não estão claros e não se sabe se as 20 medidas propostas por Donald Trump serão seguidas. A transição de governo na Faixa de Gaza também não foi detalhada. Outro ponto que não foi esclarecido é se o grupo extremista irá entregar as suas armas e quem será responsável por reconstruir o território devastado.

Na sequência, a expectativa é que o Exército de Israel inicie a retirada de tropas para novas linhas ainda na Faixa de Gaza. O recuo dos militares para uma primeira linha deve ocorrer até 24 horas após o anúncio do acordo.

Depois, começa o prazo de até 72 horas para o Hamas libertar todos os reféns israelenses, vivos ou mortos. É estimado que 20 reféns vivos e cerca de 28 mortos estejam sob posse dos extremistas. Trump estima que todos estarão livres até terça-feira (14). Não foi detalhado se a libertação dos reféns vivos será priorizada e como será feita a entrega. Veja aqui quem são os reféns.

É esperado que Israel também liberte quase dois mil prisioneiros palestinos. A medida inclui aqueles que foram condenados à prisão perpétua.

EUA enviarão cerca de 200 soldados para monitorar o cumprimento do acordo. Militares do Egito, Qatar e Turquia também devem participar. Segundo informações das agências AFP e AP, fontes disseram que será estabelecido um "centro de coordenação civil-militar" em Israel que ajudará a facilitar o fluxo de ajuda humanitária, bem como assistência logística e de segurança para o território.

Analistas ouvidos pela Reuters dizem que o primeiro desafio será colocar em prática o acordado no papel. Eles destacam que, após a primeira etapa, os negociadores devem abordar outros tópicos dos 20 pontos propostos pelos EUA, sob os quais ambos os lados têm fortes desacordos, incluindo a governança de Gaz no pós-guerra.

"É um erro pensar que tudo isso está resolvido", disse especialista à Reuters. Segundo Jonathan Alterman, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington, deve haver "alguns momentos de tensão nas próximas semanas".

Negociações no Egito e reuniões em Israel

Netanyahu se reuniu com autoridades norte-americanas em Tel Aviv. Após o fim do encontro, premiê israelense gravou um vídeo ao lado de Steve Witkoff, enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, que chegaram a Israel na noite de ontem, após participarem das negociações no Egito.

Esforços dos EUA, Israel e soldados israelenses criaram uma "pressão militar e diplomática" que isolou o Hamas, disse Netanyahu. "Acredito que isso nos trouxe até aqui", declarou após a reunião. O premiê também agradeceu Witkoff e Kushner pelos esforços para a assinatura do acordo de paz.

Netanyahu conversa com Steve Witkoff e Jared Kushner Imagem: Reprodução/X/@IsraeliPM

Representantes de Israel e do Hamas fizeram reunião no Egito. Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar também enviaram representantes para integrar as conversas em Sharm el-Sheikh.

Hamas fala em Estado Palestino

Representante do Hamas disse que continuará os trabalhos para alcançar os interesses do povo palestino. Em comunicado televisionado, o negociador-chefe do grupo e líder político exilado, Khalil al-Hayya, falou da criação do Estado da Palestina.

Khalil al-Hayya também acusou Israel de perpetrar o massacre e frustrar os esforços de mediadores por diversas vezes. Ele relembrou um acordo de janeiro em que Israel teria descumprido, acrescentando que o grupo continuou tentando negociações indiretas e fez "todos os esforços possíveis para deter a agressão e encerrar a guerra de extermínio".

Em outros momentos, Netanyahu foi categórico ao afirmar que "não haverá Estado palestino". Após o acordo, porém, não se sabe qual será a postura do premiê. No fim de setembro, o líder israelense afirmou que a eventual criação colocaria em risco a sobrevivência de Israel e que medida favoreceria o Hamas.

Trump disse que "ninguém será obrigado a deixar Gaza" e que o acordo de cessar-fogo fará "maravilhas" pela região. A fala ocorreu ontem enquanto o republicano recebia o presidente finlandês, Alexander Stubb, no Salão Oval da Casa Branca. "Há uma riqueza tremenda nessa parte do mundo. (...) Acho que veremos alguns países extraordinários se mobilizando, investindo muito dinheiro e cuidando das coisas".

Uma viagem para o Oriente Médio na próxima semana está nos planos do presidente. Trump citou a possibilidade, mas esclareceu que a data ainda não foi definida. Ele apenas ressaltou que irá ao Egito para participar de uma cerimônia de assinatura do acordo de cessar-fogo.

Troca de reféns

Parte dos 20 reféns que podem estar vivos Imagem: Divulgação

Hamas entregou anteontem uma lista de prisioneiros que devem ser trocados pelos reféns de Israel durante o cessar-fogo. Em comunicado divulgado nas redes do grupo extremista, Taher al-Nunu disse que a lista segue "critérios e números acordados" e que as negociações seguiam.

Parte dos reféns que podem estar vivos Imagem: Divulgação

O plano inicial dos EUA prevê que Israel entregue 250 prisioneiros e 1.700 pessoas detidas desde o início da guerra após a libertação dos reféns que estão em Gaza. Todas as mulheres e crianças palestinas detidas desde 7 de outubro de 2023 devem ser libertas, segundo a lista de demandas do governo americano.

20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.

(Com AFP e Reuters)