Topo
Economia

PIS/Pasep: Abono extra será pago dia 15; quem tem direito e como receber?

Os beneficiários com conta na Caixa Econômica Federal terão o valor depositado automaticamente em conta corrente ou poupança - Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Os beneficiários com conta na Caixa Econômica Federal terão o valor depositado automaticamente em conta corrente ou poupança Imagem: Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

10/10/2025 14h54

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vai pagar um lote extra do abono salarial do PIS/Pasep na próxima quarta-feira, dia 15.

O que aconteceu

O lote extra foi criado para atender os trabalhadores com direito ao abono salarial cujos dados foram corretamente registrados pelos empregadores no eSocial dentro do prazo excepcional estabelecido pelo Governo —até 20 de junho de 2025. Serão contemplados 1,6 milhão de trabalhadores, totalizando R$ 1,5 bilhão.

Relacionadas

Americanas abrem 5 mil vagas no Brasil; saiba como se inscrever

O que fez a chefe do marketing abandonar a milionária Betano

A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

O valor do abono salarial varia de R$ 127,00 a R$ 1.518,00, de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base 2023. Em 2025, o pagamento do abono referente ao ano-base 2023 teve início em 17 de fevereiro e seguirá disponível até 29 de dezembro.

Entre os beneficiários, 697.814 trabalhadores são de empresas privadas, vinculados ao PIS, e receberão o pagamento pela Caixa Econômica Federal. Já 942.387 são servidores públicos, vinculados ao PASEP, e receberão pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito ao abono?

Para ser elegível ao abono, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — seja na iniciativa privada ou como servidor público — por pelo menos 30 dias durante o ano de 2023. Além disso, o trabalhador deve ter recebido uma média mensal de até dois salários mínimos (equivalente a R$ 2.640,00) naquele período, e estar cadastrado no programa PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações sobre o vínculo empregatício precisam ter sido enviadas corretamente pelo empregador, seja por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (com prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contrato.

O valor do abono é proporcional à quantidade de meses trabalhados em 2023, tomando como referência o salário mínimo estabelecido para 2025, fixado em R$ 1.518.

Como consultar e receber o abono?

A verificação do direito ao benefício pode ser feita por diversos canais: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, no site Gov.br, pelo telefone 158 da Central Alô Trabalho, ou presencialmente em unidades do Ministério do Trabalho.

Os beneficiários com conta na Caixa Econômica Federal terão o valor depositado automaticamente em conta corrente ou poupança. Para clientes do Banco do Brasil, o pagamento pode ser feito via PIX, transferência TED ou saque presencial nas agências. Os demais trabalhadores receberão o valor em uma poupança digital social criada pela Caixa.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Economia

Odete Roitman ainda inspira os chefes? Paulo Camargo estreia coluna no UOL

Economia

Americanas abrem 5.000 vagas no Brasil; saiba como se inscrever

Economia

A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

Economia

Nova regra de crédito financia imóvel de até R$ 2,25 milhões a 12% ao ano

Economia

Governo proíbe Banco Master de conceder empréstimo consignado a aposentados

Economia

Mickey, Homem Aranha e mais: Oggi Sorvetes anuncia parceria com a Disney

Economia

Crédito do Trabalhador: tenho direito ao empréstimo? Como pedir?

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

Empreendedorismo

Eles faturam R$ 800 mil repaginando kombis: 'Começamos para sobreviver'

Economia

Salário mínimo teve reajuste de R$ 106 em 2025; veja valor do piso nacional

Economia

Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas

Economia

Governo confirma datas de pagamento do Bolsa Família em outubro; veja

Economia

Por falta de crédito, ela criou fintech que já fatura R$ 123 milhões ao ano

Economia

Haddad: Lobby de privilegiados derrubou MP dos bancos e bets

Economia

Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil

Economia

China mira indústria bélica dos EUA e restringe exportação de terras-raras

Economia

Luz do Povo: veja quem tem direito e como receber desconto na energia

Economia

Bolsa e dólar reagem a IPCA e queda da MP de bets e bancos

Economia

Diretor da Amcham: Ligação de Trump pode indicar redução ampla em tarifas

Economia

Contas de luz mais caras impulsionam maior inflação de setembro em 4 anos

Economia

Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'

Economia

Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Economia

Marca de cannabis medicinal foca em bem-estar: 'Não só para doença crônica'

Felipe Salto

Revés no Congresso com MP 1.303 dificulta ainda mais o equilíbrio fiscal

Economia

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS até o fim do ano

Economia

Isenção do IR até R$ 5.000 tem potencial inflacionário, avaliam economistas

Economia

Salário mínimo nacional teve aumento de 7,5% em 2025; veja valor atual

Economia

Governo confirma datas de pagamento do INSS de outubro; confira

Economia

Bolsa Família de outubro: confira calendário de datas de pagamento completo

Economia

CEO da Nestlé: 'Vou embora do escritório às 18h, aconteça o que acontecer'

Economia

Governo sofre derrota e vê caducar MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Economia

Para desgastar oposição, governo leva MP à votação e é derrotado

Economia

Saque-aniversário do FGTS: entenda o que muda nas regras em novembro

Economia

Resistência à MP dos bancos e bets no Congresso é eleitoral, diz Haddad

Economia

Gol anuncia expansão e contratará 30 copilotos por mês até fim de 2025

Economia

Mulher é reprovada em concurso por ter câncer, mas Justiça anula decisão

Economia

AGU derruba site falso que prometia vagas de emprego nos Correios

Economia

Corrida pré-tarifaço fez porto de Santos bater recorde de embarques

Economia

Auxílio emergencial pago indevidamente: quem terá que devolver valores?

Economia

MP de bets e bancos vai inibir investimentos longos, diz setor financeiro

Economia

O que é o saque de aniversário do FGTS e por que ele mudou?

Economia

Relator da MP das bets e bancos diz que centrão quebrou acordo em votação

Economia

Empréstimo consignado do FGTS: conheça o Crédito do Trabalhador

Economia

Saque-aniversário do FGTS: veja calendário de pagamentos em 2025

Economia

Salário mínimo subiu 7,5% em 2025; saiba o valor do piso nacional

Economia

Datas de pagamento do INSS já estão confirmadas para outubro; veja

Economia

Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento